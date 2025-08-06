בן דוד ישחק בנהריה, רותם לוינשטיין בהפועל חיפה

עומר בן דוד, ששיחק בעונה שעברה לראשונה בליגת העל כשלבש את מדיה של בני הרצליה, חוזר לליגה הלאומית בהשאלה וסיכם את תנאיו בעירוני נהריה, שבונה העונה קבוצה חזקה שתנסה לחזור לליגת העל לאחר ארבע עונות בלאומית.

הרכז(24, 1.85) היה השחקן המצטיין של העונה הסדירה בלאומית בעונת 2023/24, אז שיחק במדי מכבי רחובות. בתום העונה יחזור בן דוד להרצליה. בעונה החולפת שיחק בן דוד בממוצע 10.6 דקות למשחק, בהן קלע 3.6 נקודות, קלט 1.8 ריבאונדים ומסר 1.8 אסיסטים.

בנוסף, הפועל חיפה החתימה את רותם לוינשטיין. הגארד בן ה-23 (1.88) שגדל בהפועל כפר סבא, שיחק בעבר גם במכבי חיפה, אליצור שומרון ובעונה החולפת במ.ס צפת.