יום חמישי, 07.08.2025 שעה 19:51
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
בן דוד ישחק בנהריה, רותם לוינשטיין בהפועל חיפה

הרכז, שהיה המצטיין של הליגה הלאומית לפני שנתיים, יושאל לצפוניים מהרצליה. הגארד, אשר שיחק בעברו במכבי חיפה, ילבש העונה את מדי היריבה העירונית

עומר בן דוד (לילך וויס-רוזנברג)
עומר בן דוד (לילך וויס-רוזנברג)

עומר בן דוד, ששיחק בעונה שעברה לראשונה בליגת העל כשלבש את מדיה של בני הרצליה, חוזר לליגה הלאומית בהשאלה וסיכם את תנאיו בעירוני נהריה, שבונה העונה קבוצה חזקה שתנסה לחזור לליגת העל לאחר ארבע עונות בלאומית.

הרכז(24, 1.85) היה השחקן המצטיין של העונה הסדירה בלאומית בעונת 2023/24, אז שיחק במדי מכבי רחובות. בתום העונה יחזור בן דוד להרצליה. בעונה החולפת שיחק בן דוד בממוצע 10.6 דקות למשחק, בהן קלע 3.6 נקודות, קלט 1.8 ריבאונדים ומסר 1.8 אסיסטים. 

בנוסף, הפועל חיפה החתימה את רותם לוינשטיין. הגארד בן ה-23 (1.88) שגדל בהפועל כפר סבא, שיחק בעבר גם במכבי חיפה, אליצור שומרון ובעונה החולפת במ.ס צפת.

