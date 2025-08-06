יום שישי, 08.08.2025 שעה 08:25
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

מרסי אפריפה תערוך מחר בכורה עם נבחרת ישראל

אחרי קבלת האזרחות, האצנית תתחרה מחר במוקדמות 100 מטר בפתיחת אליפות אירופה עד גיל 20. עידו פרץ יתחרה ב-100 מטר, לנגי ומירקין בקפיצה במוט

מרסי אפריפה ונבחרת ישראל (איגוד האתלטיקה)
אחרי קבלת האזרחות הישראלית, מרסי אפריפה תערוך בכורה במדים הלאומיים כאשר תתחרה ביחד עם נבחרת ישראל באליפות אירופה עד גיל 20 שתיפתח מחר (חמישי) בטמפרה שבפינלנד.

הנבחרת שמונה 14 אתלטים צעירים, תיכנס לסבב התחרויות כבר מיומה הראשון של התחרות, כאשר מרסי אפריפה תערוך את הופעה הבכורה שלה במדים הלאומיים כשתתחרה במוקדמות של ריצות 100 מטר ביום הראשון ו-200 מטר ביום השני, ותנסה להעפיל לשלבים הבאים.

בנוסף, אלוף ישראל לנוער, עידו פרץ, יתחרה ב-100 מטר. שני הקופצים במוט הישראלים, אלוף ישראל הטרי, טום לנגי, וסגנו ניקיטה מירקין, שרק בשנה שעברה זכה במדליית הכסף באליפות אירופה עד גיל 18, ינסו להעפיל לגמר במקצוע זה כשגם הם יחלו להתחרות ביום הראשון של התחרות.

גם נועם ממו, שרק לפני כחודש קבע שיא ישראלי חדש לנוער ב-800 מטר ובאליפות ישראל שיפר את שיאו ב-400 מטר, יתחרה ב-800 מטר במטרה לשפר עוד יותר את השיא ולהשיג מקום על הפודיום. שיאנית ישראל לנוער ב-400 משוכות, גל נתנאל, תנסה גם היא להעפיל לגמר במקצוע שלה. אילה הריס תתחרה ב-5,000 מטר בגמר ישיר ולמחרת במוקדמות 3,000 מטר במטרה להעפיל לגמר.

ביום השני ייכנסו לסבב התחרויות גם נעמי בן דוד שתתחרה ב-3,000 מכשולים וירדן מנטל שתתחרה בקפיצה במוט. בשבת יעלו על המסלול נבחרת השליחים בנוער 100X4.

