מהקרח אל האולמות: הכירו את נבחרת איסלנד

כשרובנו שומעים את השם איסלנד, אנחנו חושבים על נופים געשיים, זוהר צפוני, ובשנים האחרונות אם נקשר לספורט, אז גם על אותה ריצה היסטורית ביורו 2016 בכדורגל. אבל מתברר שגם על הפרקט, המדינה הקטנה (והקפואה) הזו יודעת לעשות רעש, ובשקט בשקט, בנתה נבחרת כדורסל ראויה שמושכת תשומת לב לא רק בגלל התשוקה, אלא גם בזכות היכולת.

עם אוכלוסייה של כ-375 אלף תושבים בלבד, איסלנד היא אחת המדינות הקטנות בעולם שמחזיקות נבחרת פעילה באירופה. ועדיין, מה שנראה על פניו כאתגר, הפך לכלי נשק: ההיכרות הקרובה בין השחקנים, התרבות הקבוצתית והעבודה הקשה הפכו את האיסלנדים לאחת הנבחרות הכי מלוכדות וקשוחות בזירה.

הכוכב הגדול של הנבחרת הוא ללא ספק מרטין הרמאנסון (1.90, גארד, אלבה ברלין), שחקן יורוליג מנוסה שמספק את הקצב והקליעה. לצדו אפשר למצוא גם את האוור באיירנסון, פורוורד פיזי שכבר שיחק בליגות בצרפת ובגרמניה, ונותן לנבחרת מימד של אתלטיות.

מרטין הרמנסון (IMAGO)

סגנון משחק: ריצה, לחץ, שלשות

האיסלנדים יודעים שאין להם יתרון פיזי מול רוב היריבות, אז הם הולכים על מה שכן יש להם: קצב גבוה, סגנון משחק מודרני והרבה שלשות. מדובר בנבחרת שאוהבת לרוץ, לזרוק מוקדם וללחוץ על כל המגרש מאמן הנבחרת, קריסטיאן פאלסון, הדגיש לא פעם: “אנחנו לא יכולים לנצח רק בזכות כישרון, אז אנחנו צריכים לרוץ יותר, להילחם יותר, וליהנות מהמשחק יותר מכל אחד אחר”.

הנבחרת האיסלנדית השתתפה לראשונה באליפות אירופה רק ב-2015, ומאז הצליחה להתייצב כיריבה לגיטימית, גם אם לא קבועה, בטורנירים האזוריים. במוקדמות הנוכחיים ליורובאסקט 2025, היא הראתה סימנים חיוביים, עם ניצחונות על יריבות כמו אסטוניה וצפון מקדוניה, ועם הפסדים צמודים לנבחרות דרג ביניים כמו פולין.

קרייג פטרסון, מאמן איסלנד (IMAGO)

ומה לגבי העתיד?

עם דור צעיר שצומח במקביל לליגות החובבניות באיסלנד וליצואנים שמשתלבים יפה בליגות באירופה, הכדורסל האיסלנדי רק הולך ומתפתח. המטרה? להעפיל קבוע ליורובאסקט ולהפוך לחלק מהמיינסטרים של הכדורסל האירופי. ואם לשפוט לפי הקצב, הרוח, והנחישות, ייתכן מאוד שעוד נשמע עליהם לא מעט בשנים הקרובות.

אבל כרגע הפנים קודם כל ליורובאסקט, ונבחרת איסלנד תפגוש גם את נבחרת ישראל ב-15:00 בדרך שלה לנסות לשחזר את ההישג המדהים של נבחרת הכדורגל מאליפות אירופה 2016. בנוסף לשתי נבחרות הכחולות לבנות הללו, בבית גם נמצאות צרפת, סלובניה, פולין ובלגיה, ונזכיר שארבע עולות אל השלב הבא משלב הבתים. וישראל? אם איסלנד מקווה לשחזר את נבחרת הכדורגל, אז ישראל תנסה לעשות בדיוק ההפך.