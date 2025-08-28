יום חמישי, 28.08.2025 שעה 14:21
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
4146-1862טורקיה1
264-981סרביה2
250-621פורטוגל3
2186-1462לטביה4
162-501צ'כיה5
198-641אסטוניה6
 בית 2 
276-1061גרמניה1
270-941ליטא2
290-931פינלנד3
193-901שבדיה4
194-701אנגליה5
1106-761מונטנגרו6
 בית 3 
00-00איטליה 1
00-00יוון2
00-00קפריסין3
00-00בוסניה4
00-00ספרד 5
00-00גאורגיה6
 בית 4 
00-00איסלנד1
00-00ישראל2
00-00פולין3
00-00סלובניה4
00-00צרפת5
00-00בלגיה6

מהקרח אל האולמות: הכירו את נבחרת איסלנד

השמות לא נוצצים, אבל הסגל עיקש ועם אהבה למשחק. כמו הכדורגל ב-2016, גם בסל הלוחמים מהצפון ינסו להדהים את היבשת. ב-15:00 ישראל תפגוש אותם

|
נבחרת איסלנד (IMAGO)
נבחרת איסלנד (IMAGO)

כשרובנו שומעים את השם איסלנד, אנחנו חושבים על נופים געשיים, זוהר צפוני, ובשנים האחרונות אם נקשר לספורט, אז גם על אותה ריצה היסטורית ביורו 2016 בכדורגל. אבל מתברר שגם על הפרקט, המדינה הקטנה (והקפואה) הזו יודעת לעשות רעש, ובשקט בשקט, בנתה נבחרת כדורסל ראויה שמושכת תשומת לב לא רק בגלל התשוקה, אלא גם בזכות היכולת.

עם אוכלוסייה של כ-375 אלף תושבים בלבד, איסלנד היא אחת המדינות הקטנות בעולם שמחזיקות נבחרת פעילה באירופה. ועדיין, מה שנראה על פניו כאתגר, הפך לכלי נשק: ההיכרות הקרובה בין השחקנים, התרבות הקבוצתית והעבודה הקשה הפכו את האיסלנדים לאחת הנבחרות הכי מלוכדות וקשוחות בזירה.

הכוכב הגדול של הנבחרת הוא ללא ספק מרטין הרמאנסון (1.90, גארד, אלבה ברלין), שחקן יורוליג מנוסה שמספק את הקצב והקליעה. לצדו אפשר למצוא גם את האוור באיירנסון, פורוורד פיזי שכבר שיחק בליגות בצרפת ובגרמניה, ונותן לנבחרת מימד של אתלטיות.

מרטין הרמנסון (IMAGO)מרטין הרמנסון (IMAGO)

סגנון משחק: ריצה, לחץ, שלשות

האיסלנדים יודעים שאין להם יתרון פיזי מול רוב היריבות, אז הם הולכים על מה שכן יש להם: קצב גבוה, סגנון משחק מודרני והרבה שלשות. מדובר בנבחרת שאוהבת לרוץ, לזרוק מוקדם וללחוץ על כל המגרש מאמן הנבחרת, קריסטיאן פאלסון, הדגיש לא פעם: “אנחנו לא יכולים לנצח רק בזכות כישרון, אז אנחנו צריכים לרוץ יותר, להילחם יותר, וליהנות מהמשחק יותר מכל אחד אחר”.

הנבחרת האיסלנדית השתתפה לראשונה באליפות אירופה רק ב-2015, ומאז הצליחה להתייצב כיריבה לגיטימית, גם אם לא קבועה, בטורנירים האזוריים. במוקדמות הנוכחיים ליורובאסקט 2025, היא הראתה סימנים חיוביים, עם ניצחונות על יריבות כמו אסטוניה וצפון מקדוניה, ועם הפסדים צמודים לנבחרות דרג ביניים כמו פולין.

קרייג פטרסון, מאמן איסלנד (IMAGO)קרייג פטרסון, מאמן איסלנד (IMAGO)

ומה לגבי העתיד?

עם דור צעיר שצומח במקביל לליגות החובבניות באיסלנד וליצואנים שמשתלבים יפה בליגות באירופה, הכדורסל האיסלנדי רק הולך ומתפתח. המטרה? להעפיל קבוע ליורובאסקט ולהפוך לחלק מהמיינסטרים של הכדורסל האירופי. ואם לשפוט לפי הקצב, הרוח, והנחישות, ייתכן מאוד שעוד נשמע עליהם לא מעט בשנים הקרובות.

אבל כרגע הפנים קודם כל ליורובאסקט, ונבחרת איסלנד תפגוש גם את נבחרת ישראל ב-15:00 בדרך שלה לנסות לשחזר את ההישג המדהים של נבחרת הכדורגל מאליפות אירופה 2016. בנוסף לשתי נבחרות הכחולות לבנות הללו, בבית גם נמצאות צרפת, סלובניה, פולין ובלגיה, ונזכיר שארבע עולות אל השלב הבא משלב הבתים. וישראל? אם איסלנד מקווה לשחזר את נבחרת הכדורגל, אז ישראל תנסה לעשות בדיוק ההפך.

פרישמן ואיגוד הכדורסל עם רפורמה כוללת
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוגנגןלפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
לפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מןנגןהכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלו
הכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */