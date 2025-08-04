יום חמישי, 07.08.2025 שעה 14:01
שונות  >> ONE ביזנס

35 מי' ש"ח יוקצו למתקנים באשקלון ובנגב המערבי

משרד התרבות והספורט יקציב כ-50 מיליון ש"ח לתרבות וספורט באזור, 35 מתוכם למתקנים בעיר. השר זוהר: "החלטה שתהפוך את העיר למוקד תרבות והספורט"

|
שר התרבות והספורט מיקי זוהר (שחר גרוס)
שר התרבות והספורט מיקי זוהר (שחר גרוס)

בעקבות החלטת ממשלה לתמיכה בעיר אשקלון ובנגב המערבי שאושרה אתמול (שני), משרד התרבות והספורט יקציב כ-50 מיליון לתרבות והספורט באזור בחמש השנים הקרובות שנים, כאשר מתוך הסכום הזה כ-35 מיליון יוקצו לספורט ומתקנים בעיר.

ההחלטה נועדה לחזק ולהעצים את התרבות והספורט בעיר, בדגש על תעדוף העיר אשקלון במבחני תמיכה בסל הספורט ובסל התרבות העירוני. כמו כן, החלטה זו תעזור לקדם את התרבות ולהקים מוסדות תרבות נוספים בעיר בשנים הבאות אחרי המלחמה שפרצה ב-7 באוקטובר 2023. 

שר התרבות והספורט מיקי זוהר מסר: “מדובר בהחלטה היסטורית שתהפוך את אשקלון למוקד תרבות וספורט לאומי. ראש העיר תומר גלאם עמל רבות לקידום ההחלטה ואחרי שנים ארוכות של אתגרים ביטחוניים, הגיע הזמן שהעיר תקבל את התמיכה הראויה לה גם בתחומים שמעניקים תקווה, וחוסן.

ראש העיר תומר גלאם אמר: "התרבות והספורט הם עמודי התווך של כל עיר חזקה ומשגשגת. ההחלטה החשובה הזו מעניקה לנו הזדמנות פז לפתח את תחום התרבות באשקלון, להגיע אל כל תושב ותושבת. כמו כן, בזכות תמיכה נוספת בסל הספורט, אשקלון תמשיך להיות מרכז למצוינות ספורטיבית מוביל בישראל. אנו נמשיך לפעול למען פעילויות איכותיות שיעשירו את חיי התושבים בעיר”. 

“אני רוצה להודות לשר התרבות והספורט מיקי זוהר, על שיתוף הפעולה, ההירתמות הבלתי מתפשרת למען ההחלטה החשובה והמשמעותית ועל ההכרה בעיר אשקלון, במיוחדות שלה ובתרומה שלה ושל תושביה לחוסן הלאומי ולחברה בישראל".

