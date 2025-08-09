תעשה קפיצת מדרגה? הפועל י-ם פותחת עונה

הפועל ירושלים החלה את ההכנות שלה לעונה שבפתח בידיעה שתקציב התרומות שיגיע מחו"ל בשנים האחרונות הולך להצטמצם, זה קורה בעיקר בגלל המלחמה בישראל, לעומת זאת אורי אלון ממשיך להיות אחד מהספונסרים של הקבוצה מה שמאפשר למנכ"ל אורי שרצקי ולמנהל המקצועי שי אהרון לבנות קבוצה מסקרנת לעונת 2025-26.

הפועל ירושלים עברה שינוי בסגל ונדמה שבמועדון הירושלמי מאמינים כי ניתן לעשות קפיצת מדרגה מהעונה שעברה למרות עזיבת שחקנים משמעותיים (מתן חוזז, איילון אלמוג, אילוז' יאו) וזאת באמצעות החתמת שחקנים צעירים, עם פוטנציאל, לצד זרים חדשים ושמירה על השלד מהעונה שעברה.

השאלה גדולה בהפועל ירושלים היא האם דון סדריק יימכר העונה ובכמה. מכירת סדריק אמורה לתת בוסט רציני מבחינה תקציבית למועדון הכדורגל הפועל ירושלים, בקבוצה מתעקשים לא למכור אותו בכל מחיר ומאמינים שההצעה לה מצפים - מעל 2 מיליון יורו תגיע, אם לא עכשיו אז בעתיד.

שחקני הפועל ירושלים (חגי מיכאלי)

סגל

שוערים: נדב זמיר (24), בן גורדין (22).

הגנה: נועם מלמוד (23), יונתן ליש (21), דויד דומג'וני (28), תמיר חיימוביץ' (23), וואליו אוג'טואי (21), עומר אגבדיש (25), רז יחזקאל (20), אופק נדיר (26).

קישור: אווקה אשאטה (26), אבישי צוריאל (19), איינהו פרדה (23), איליי מדמון (22), ינאי דיסטנפלד (20), נתי שפראו (18), עידו עולי (19), גיא בדש (31), דניאל קודוגו (19), דון סדריק (21).

התקפה: אוהד אלמגור (23), אוראל באייה (21), איבה רנסום (22), ז'ארדל (28), ישראל דאפה (16), אנדראו אידוקו (19), נדים וראסנה (19).

הגיעו: דניאל קודוגו, ז'ארדל, עידו עולי, הראל שלום, דוד דומג'וני, בן גורדין, וואליו אוג'טואי, גיא בדש, תמיר חיימוביץ', אוראל באייה.

עזבו: אילוז' יאו, עידן דהן, איתי זדה, ליאל צ'אנה, מרקו אלצ'בסקי, מקס גרצ'קין, אינוסנט קינגסלי, לירן אלימלך.

סדריק דון (אורן בן חקון)

מאמן

זיו אריה ממשיך לעונה שביעית ברציפות כמאמן הפועל ירושלים, הרומן המתמשך הזה בין המאמן לקבוצה הוכיח את עצמו עד כה, אבל הגיע הזמן שזיו אריה ייקח את הפועל ירושלים למקומות גבוהים יותר אחרי מספר עונות של התאקלמות בליגת העל.

זיו אריה הוא איש מקצוע מהטובים ביותר שיש לליגת העל להציע, מאמן יסודי שמקדם שחקנים, איש כדורגל אדיר ואחד מהמאמנים שהכי משפיעים על הקבוצה שלו. זיו אריה לא מפחד מאתגרים, הוא לא מחפש אף פעם תירוצים ומאמין ביכולות שלו להוציא את המקסימום מהפועל ירושלים. העונה לא יהיה קל להפועל ירושלים להתברג בפלייאוף העליון אבל זו צריכה להיות מטרה כדי לא להפוך את העונה הזו למשעממת.

זיו אריה (חגי מיכאלי)

השחקן שצריך לעשות את ההבדל

הכי קל לבחור את גיא בדש, דון סדריק או אוהד אלמגור, אבל כשמסתכלים על הפועל ירושלים שנבנתה הקיץ, הגיע הזמן שאיינהו פרדה, הכישרון ממחלקת הנוער, השחקן שדובר עליו הרבה יותר מליאור קאסה, יעשה את ההבדל העונה, ישמור על יציבות ויהיה השחקן הבולט במיקום הכי חשוב במגרש - קשר אמצע.

איינהו פרדה שחקן מוכשר, לעיתים חסר ביטחון אבל הגיע הזמן לגלות בגרות, לקחת את ההזדמנות מזיו אריה בשתי ידיים ואפילו להנהיג את הקבוצה. יש לאיינהו פרדה את הפיזיות הדרושה למרכז המגרש, הוא אתלט, עם יכולת לנהל משחק, כל שנותר הוא לשייף כמה דברים, לשפר את הטכניקה ולהפוך להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמו.

איינאו פרדה (עמרי שטיין)

השחקן שיפרוץ העונה

הגיע הזמן שאוהד אלמגור יעשה את הפריצה שכולנו מחכים לה, השחקן כבר הוכיח את היכולות שלו, הוא הגיע להפועל ירושלים כהבטחה ונראה שהוא עדיין רחוק מאוד מתקרת הזכוכית שלו. אלמגור שחקן חיובי, אינטיליגנט עם יכולת הבקעה, השנה הוא חייב לשמור על יציבות, לא להיפצע, לשמור על המשכיות ביכולת, להוכיח שהוא ראוי להיות שחקן הרכב בכל משחק ולהפוך העונה לשחקן שובר שוויון במונחים של הפועל ירושלים.

אוהד אלמגור (חגי מיכאלי)

חמשת המשתכרים הבכירים בקבוצה

מקום ראשון: גיא בדש – 200 אלף דולר

מקום שני: ז'רדל – 170 אלף דולר

מקום שלישי: דויד דומג'וני – 170 אלף דולר

מקום רביעי: דון סדריק – 160 אלף דולר

מקום חמישי: נדב זמיר – 120 אלף דולר

גיא בדש (אורן בן חקון)

על אילו מקומות תתמודד הקבוצה

פלייאוף עליון זה הישג אדיר, אבל זה לא יהיה קל העונה, הפועל ירושלים תתמודד על מקומות 6-9.