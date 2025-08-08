הפוטנציאל יתחבר? הפועל פ"ת פותחת עונה

שמונה שנים לקחו להפועל פתח תקווה לשוב לליגת העל, עד אשר חזרה לפני שתי עונות, אלא שהפעם, לאחר עונה אחת בלבד בליגה הלאומית, היא חוזרת בפעם השנייה בעשור הנוכחי. בפעם הקודמת, זה הסתיים בירידה לא נעימה בה נעשו לא מעט טעויות, כשהפעם, הרצון הוא להסיק מסקנות ולהגיע לחוף מבטחים.

מבחינת הזרים, הקבוצה שמרה על שניים מתוך השלושה ששיחקו במדיה בעונה שעברה, בדמותם של ג'וסלין טאבי הזריז וצ'אפיוקה סונגה, כאשר בקבוצה צירפו עוד מספר זרים חדשים, ששניים מהם מכירים את הכדורגל הישראלי (קליי וג'יימס אדניי). על פניו, התקציב לא גדול במיוחד, אך המאמן עומר פרץ נצמד לבניית סגל אשר משקפת את סגנון הכדורגל בו הוא מאמין - כדורגל מהיר והתקפי.

על פניו, הפועל פ"ת של העונה היא חידה: קבוצה עם שחקנים בעלי פוטנציאל ויכולת גבוהה, אך גם כאלה שלא בדיוק מכירים את הלחץ בליגת העל ואת ההבדלים לעומת הליגה הלאומית. אם זה יתחבר, זה יכול להוביל את הקבוצה לא רק לעונה שקטה, אלא גם למהנה ולמאבק בחלקים גבוהים יותר בטבלה. אך יש גם סיכון בבנייה צעירה ומעט בוסרית. מה שבטוח, בקבוצה רוצים לייצר מקום של קבע בליגה הראשונה.

שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)

סגל

שוערים: עומר כץ (27), שחר אמסלם (26), גיא הרמן (25) ועמית משיח (20)

הגנה: עידן כהן (29), נועם כהן (26), מתן גושה (26), איתי רוטמן (23), אוראל דגני (36), שחר רוזן (23) ודרור ניר (32)

קישור: בוני אמיאן (22), נדב נידם (24), תומר אלטמן (27), ג'יימס אדניי (32), רועי דוד (21), גולן בני (24), שביט מזל (23), יהודה בלאיי (19), ג'וסלין טאבי (20), צ'אפיוקה סונגה (20) ונועם גיסין (25)

התקפה: קליי (27)

הגיעו: גיא הרמן, שחר אמסלם, נועם כהן, אוראל דגני, שחר רוזן (השאלה ממכבי ת"א), בוני אמיאן, נדב נידם (השאלה ממכבי ת"א), ג'יימס אדניי, שביט מזל, יהודה בלאי (השאלה ממכבי ת"א), נועם גיסין וקליי.

עזבו: ליאור גליקליך, דניאל מור יוסף, מתן פלג, שון עדרי (סיים השאלה), אוהד חזוט, אליאן רוחאנא (סיים השאלה), דוד דגו, יובל ששון, נועם שחר (סיים השאלה), פרנק ריבולייה.

קליי בועט (חגי מיכאלי)

מאמן

כבר מספר שנים שעומר פרץ מסומן כדבר הבא, כמאמן שיפרוץ ויגיע לגדולות. הכדורגל האופייני לו והדומיננטיות של הקבוצות שלו, באו לידי ביטוי עד כה בליגה הלאומית, כאשר אשתקד, הוא סימן וי על המטרה להעלות קבוצה מהליגה הלאומית לליגת העל.

לא רבים זוכרים, אך זו לא הקדנציה הראשונה של פרץ בליגת העל, כשבעברו, הוא אימן במכבי נתניה עם פרישתו ממשחק פעיל לכמה מחזורים, אך הפעם, זו ההזדמנות האמיתית הראשונה להוכיח את כל אשר ניבאו לו, בקבוצה אשר בנה בצלמו. התקציב הוא לא מהגבוהים בליגה, אך פרץ בנה בפינצטה את הסגל והשחקנים שרצה. אם יצליח, קפיצת המדרגה לגדולות מעבר לאופק.

עומר פרץ מאושר (ראובן שוורץ)

השחקן שצריך לעשות את ההבדל

במקרה של הפועל פ"ת, אפשר להגיד ששלושה שחקנים הם אלו שיקבעו לאן העונה הזאת תלך: מדובר בשלושה שחקני התקפה כישרוניים מאוד, חלקם צעירים, אך מה שבטוח, שלושתם לא חוו את ליגת העל ובלטו בעיקר בליגה הלאומית.

מדובר בקליי, שעל ההחתמה שלו עבדו רבות במועדון בקיץ, בג'וסלין טאבי, שהלהיב את הקהל אשתקד ובצ'אפיוקה סונגה, שהציג רמה גבוהה מאוד בשנתיים האחרונות בליגה הלאומית. אז נכון, הם חסרי ניסיון ברמות הגבוהות, אך גם בעלי מהירות, טכניקה וכוח מתפרץ יוצא דופן. אם זה יתחבר, השלושה יכולים להיות אימת ההגנות של ליגת העל. אם לא? הפועל פ"ת בבעיה.

ג'וסלין טאבי (ראובן שוורץ)

השחקן שיפרוץ

רועי דוד, בנו של פרדי, מטפס בשנתיים האחרונות מדרגה נוספת בכל עונה. הוא החל את דרכו במכבי הרצליה, עימה העפיל לפלייאוף העליון, כשבעונה שעברה הוא כבר עבר לפ"ת ולאט לאט תרם יותר ויותר ככל שהעונה התקדמה ואף פילס את מקומו להרכב.

אם סולם המדרגות ימשיך גם העונה ולפחות לפי משחקי ההכנה, דוד יוכל לבסס את עצמו כקשר אחורי דומיננטי בליגת העל. גם שחר רוזן, שפרץ תחת עומר פרץ בבני יהודה ולא קיבל מספיק צ'אנסים במ.ס אשדוד אשתקד, הוא מגן בעל יכולות התקפיות גבוהות.

רועי דוד (לילך וויס-רוזנברג)

המשתכרים הבכירים

מבחינת הזרים, ג'יימס אדניי וקליי (120,000 דולר לעונה כל אחד) הם בכירי המשתכרים ואחריהם ג’וסלין טאבי (80,000 דולר לעונה), כשמבחינת הישראלים, נדב נידם ותומר אלטמן (75,000 דולר לעונה כל אחד) הם בכירי המשתכרים.

ג'יימס אדניי עם הכדור (ראובן שוורץ)

על אילו מקומות תתמודד הקבוצה

המלאבסים ירצו לשים סוף לפינג פונג בשלוש השנים האחרונות, ולהראות שהם בליגת העל כדי להישאר. קהל יש, אצטדיון יש, מאמן מבטיח יש, סגל מבטיח יש וכעת נותר להישאר בליגה. הקבוצה תתמודד על מקומות 8-13.