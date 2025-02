8M דולר ל-30 שניות: פרסומות הרכבים בסופרבול

וואו. איזה לילה קיבלנו בסופרבול ה-59 (בין ראשון לשני) בסופרדום בניו אורלינס כאשר הפילדלפיה איגלס, פשוט רמסו לחלוטין את קנזס סיטי צ’יפס עם תוצאה פשוט בלתי נתפשת – 22:40. קנזס, שציפתה מצדה לאליפות שלישית ברציפות, נאלצה לצפות בפילדליה זוכה באליפות השניה שלה בהיסטוריה, כאשר בשלב מסוים התוצאה עמדה על 0:34.

אם חשבתם שהמשחק עצמו היה היחיד שסחף את כל תשומת לב, כנראה שפספסתם את ההופעה המטורפת של הראפר קנדריק למאר, שסגר שבוע פשוט מושלם אחרי שקטף לא פחות מ-5 פרסי גראמי באירוע הנחשק ביותר בעולם המוזיקה.

השיר Not Like Us של קנדריק זכה כאמור בפרסי גראמי על הקלטת השנה, שיר השנה, מופע הראפ הטוב ביותר, שיר הראפ הטוב ביותר והווידאו הטוב ביותר. מי שעוד הופיעה איתו על הבמה בהופעת אורח בסופרבול היתה הזמרת סיזה, כאשר הטניסאית הגדולה ביותר בכל הזמנים, סרינה וויליאמס, חשפה לא מעט צעדי ריקוד על הבמה.

לכל האמור לעיל יש להוסיף את האדם שפרץ במהלך הפסקת המחצית עם דגל פלסטין, את הנוכחות ההיסטורית של דונאלד טראמפ בסופרבול (הנשיא הראשון לעשות זאת), ואת נוכחותם של כוכבי כדורגל ענקיים דוגמת מסי, סוארס ובוסקטס, ואף גריזמן וקוקה, שרק לפני יומיים שיחקו בדרבי של מדריד.

דונאלד טראמפ. הנשיא הראשון שהגיע לסופרבול (רויטרס)

בנקודה זו כבר הבנתם לבד שמדובר באירוע הספורט הגדול ביותר בעולם שזוכה לרייטינג של מאות מיליוני צופים בכל רחבי תבל. לא פלא אם כן, שכל פרסומת של 30 שניות עולה כ-8 מיליון דולר, ושכלל המותגים הגדולים או המובילים בתחומם לא מוכנים להרשות לעצמם לא להיות שם.

בנקודה יש לציין שלמרות כל היוקרה, מדובר בכמות מותגי הרכב הנמוכה ביותר בגמר הפופולארי ביותר בתבל (בכל הקשור לפרסומות), אבל מותגי הרכב שכן בחרו לרכוש את הספוט היוקרתי עשו זאת כמובן עם המון סטייל, ועם כוכבי קולנוע שכולנו מכירים.

המותג הראשון הוא RAM – אחד ממותגי הטנדרים החזקים ביותר בארצות הברית, אשר התחבר לסיפור זהבה ושלושת הדובים. השחקן גלן פאוול (“מאווריק: אהבה בשחקים”, “היטמן”, “טוויסטר”), היה בין היתר בתפקיד זהבה כאשר בתפקיד שלושת הדובים היו שלושת דגמים המותג: ה-RAM 2500 Rebel, ה-1500 Ramcharger ו-RAM 1500 RHO. הסיפור סופר לילדים המשתתפים בפרסומת על ידי גלן פאוול עצמו, כאשר טענתם המרכזית היתה: “איפה הדובים?” – דובים אשר הופיעו בסופו של דבר בתוך הטנדרים.

מותג רכבים נוסף אשר לא היה מוכן לוותר על ספוט בסופרבול הוא JEEP, אשר בחר בהריסון פורד כפרנזטור שלו (הדבר נשמר בסוד עד להקרנת הפרסומת). הפרסומת הופקה תחת הכותרת “מדריך לבעלים”, עם מסרים דוגמת: “בחר מה שעושה אותך מאושר”. פורד טוען בפרסומת שמה שעושה אותו מאושר זה ה-JEEP שלו, זאת למרות ששם המשפחה שלו הוא פורד…

הגענו לפרסומת האחרונה מעולם הרכב, למרות שהיא… לא של מותג רכב. מדובר אמנם בפרסומת של מותג הגלידות Haagen-Dazs, אבל אי אפשר להתעלם מהשימוש בכוכבים הגדולים של סרטי “מהיר ועצבני” שהם וין דיזל (דום טורטו) ומישל רודריגז (לטי). שני האחרונים נראים נהנים מה”אפקט המרגיע” של גלידות המותג תוך כדי הנסיעה, כשלפתע לודאקריס מופיע ושואל אותם מה עם עניין המהירות. דיזל עונה לו בקוליות המוכרת שלו: “לא היום”.

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

רוצים לדעת ראשונים על כל כתבה במדור האזור המוטורי? היכנסו לתפריט באפליקציית ONE בסמארטפון, בחרו “התראות” וסמנו את האזור המוטורי. נתראה בכתבה הבאה!