ביקשתם, קיבלתם: ליגת החלומות של ONE ביורו

אחרי אינספור פניות שהגיעו למערכת, אתם סופסוף יכולים להירגע. ליגת החלומות של ONE ביורו (ONE פנטזי יורו) זמינה לכלל גולשי ONE, ויש לכם דרך מצוינת להעביר את השבועיים הבאים עד לתחילת הטורניר.

הצטרפו עכשיו ל-ONE פנטזי יורו ואולי תזכו במסך 75 אינץ’, חופשה באילת או בסמאטרפון בכל מחזור

אתם מתחילים עם תקציב של 120 מיליון (שישתנה אחרי שלב הבתים) עמו אתם צריכים לבחור 11 שחקני הרכב, 4 שחקני ספסל וכן קפטן עליו כמובן אתם מקבלים ניקוד כפול (15 שחקנים בסך הכול – חובה לבחור את כולם). שימו לב שאתם יכולים לבחור במערכים שונים החל מ-4-4-2 ועד ל-4-3-3.

מה משמעות שחקני הספסל שלכם? במידה ושחקן ספסל זכה בניקוד גבוה יותר משחקן אחר שלכם באותה עמדה, תקבלו את הניקוד של שחקן הספסל שלכם. למשל, אם המגן שלכם עשה 2 נקודות, והמגן שלכם על הספסל עשה 6 נקודות, תקבלו את הניקוד של שחקן הספסל, קרי 6 נקודות (אז כדאי לכם להשקיע מחשבה בחלוקת התקציב שלכם).

שימו לב שבשלב הבתים אתם יכולים לבחור רק שני שחקנים מאותה נבחרת כדי שהקבוצה שהרכבתם תהיה חוקית (שיטת הניקוד מפורטת בחוקי המשחק – נפרסם אודותיה כתבה נפרדת בהמשך).

מוכנים לעוד בשורות טובות? עד לסגירת חלון החילופים אתם יכולים לעשות כמה שינויים שתרצו, ואתם אינכם מוגבלים כמו במשחקי ליגת חלומות/פנטזי אחרים (בין אם זה שינוי אחד, או החלפת 5 הרכבים מלאים עד שנסגרתם על עצמכם).

הצטרפו עכשיו ל-ONE פנטזי יורו ואולי תזכו במסך 75 אינץ’, חופשה באילת או בסמאטרפון בכל מחזור

ואיך אפשר גם בלי קבוצות חברים בהם תוכלו לשחק באופן פרטי מול חברים מהעבודה, מהלימודים, מהמשפחה או מהמילואים – ואתם גם אינכם מוגבלים במספר הקבוצות שתרצו לפתוח. בנוסף, עם פתיחת הקבוצה, אתם יכולים להזין את מנגנון הפרסים הפרטי שלכם בתוך הקבוצה (מי שמסיים במקום הראשון מוזמן לארוחה על ידי השאר, וכן הלאה).

וכמובן שאי אפשר בלי פרסים: הזוכה במקום הראשון במשחק הכללי יקבל מסך 75 אינץ’ מטורף בו הוא יוכל לצפות בכל המשחקי הליגה הספרדית והליגה האיטלקית המשודרים בערוץ ONE בעונת 2024/25. הזוכה במקום השני במשחק הכללי יקבל חופשה זוגית באילת, ויש כמובן פרס מחזורי – סמראטפון בכל מחזור (בסך הכול יש שבעה מחזורים: 3 בשלב הבתים, שמינית גמר, רבע גמר, חצי גמר וגמר). בהצלחה לכולכם!

הצטרפו עכשיו ל-ONE פנטזי יורו ואולי תזכו במסך 75 אינץ’, חופשה באילת או בסמאטרפון בכל מחזור