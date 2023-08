הכח רמת גן הוציאה הזמנה לרכישת הקבוצה

לאחר הגשת הדו"ח הראשון לבית המשפט המחוזי בתל אביב, לידיה של השופטת אירוס לושי-עבודי, עו"ד יואב בן פורת העביר היום (שלישי) פרסום (מודעה) לעיתונות: “הזמנה להציע הצעות לרכישת קבוצת הכדורגל הכח מכבי עמידר עירוני רמת גן”. הזמנה זו נוגעת ברכישת מניות חברה לתועלת הציבור (חל"צ) ו/או רכישת נכסיה. ההצעות יוגשו למשרד המפרק הנמצא ברמת גן, לא יאוחר מיום 22 באוגוסט 2023 בשעה 17:00.

במודעה פורסם כי "פעילות החל"צ תימכר במסגרת תיק פר"ק 7310-01-21, המתנהל בבית המשפט המחוזי בתל אביב בפני השופטת איריס לושי עבודי. על המציע ובאחריותו לבדוק את מלוא המידע על נכסי החל"צ כולל המצב הפיזי והמצב התכנוני, הרישומי והמשפטי וללא הסתמכות על מצג ו/או הצהרה כלשהם מטעם המפרק ו/או מי מטעמו. מלוא המידע והמסמכים שניתנים ע"י המפרק לא יהוו בסיס למצג כלשהו מטעמו.

"פעילות החל"צ תימכר במצבה הנוכחי (As Is) ובמקומה הנוכחי (Where Is) ועל סמך בדיקת המציע בלבד. המפרק לא יהיה אחראי לכל פגם ו/או אי התאמה שתתגלה בפעילות החל"צ ו/או כל טענה בעניין זכויות כאלה ואחרות. המציע יידרש להגיש את הצעתו בהתאם לטופס הזמנה שיקבל במשרד המפרק. טופס ההזמנה ומסמכים הנוגעים לחל"צ, ניתן לקבל במשרד המפרק.

"הצעות יש להגיש בכתב למשרדו של המפרק בכתובת בתחתית מודעה זו. לכל הצעה יש לצרף המחאה בנקאית לפקודת עו"ד יואב בן פורת – מפרק או ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית על סך 10% מגובה ההצעה, שתוקפה לשלושה חודשים לפחות ממועד הגשת ההצעה וניתנת להארכה לשלושה חודשים נוספים לפי דרישת עו"ד יואב בן פורת. הערבות או ההמחאה הבנקאית יוחלטו על ידי המפרק כפיצוי מוסכם ומוערך מראש אם המציע יזכה ויחזיר בו מהצעתו ו/או אם הצעת המציע תתקבל והמציע לא יקיים את ההתחייבויות הכלולות בהצעתו במלואן ובמועדן".

עו"ד יואב בן פורת, מפרק החל"צ, מסר ל-ONE: "לאחר שבית המשפט אישר את בקשתי לפרסם הזמנה להציע הצעות לרכישת המועדון, כולי תקווה כי גורם ראוי ובעל אמצעים כלכליים מתאימים, ירכוש את המועדון ויחזיר אותו לימי הזוהר שלו".