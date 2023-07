וורן שלח מכתב התראה לפני תביעה להפועל ר"ג

עורך דינו של סטורם וורן, רועי רוזן, שלח מכתב התראה טרם נקיטת הליכים משפטיים להפועל רמת גן/גבעתיים על כך שהאמריקאי בן ה-34 לא קיבל שכר מאז פברואר 2023 ושהקבוצה למעשה חוטאת בהלנת שכר.

במכתב כתב עו”ד רוזן: “אני נאלץ לפנות אליכם בשל הימנעות חסרת תום לב מצידכם מקיום התחייבויותיכם כלפי מרשי, על פי הסכם ועל פי הדין, וכן הימנעות מביצוע תשלומים להם זכאי מרשי בגין העסקתו בשורות מועדון הכדורסל הפועל רמת גן/גבעתיים. כידוע לכם היטב, בחודש אוגוסט 2022 נחתם הסכם העסקה בין מרשי לבין המועדון לתקופה קצובה של עונת משחקים אחת, קרי - עונת המשחקים 2022/23. ההסכם, חשוב לציין, הינו הסכם שאינו ניתן להתרה מוקדמת. להזכירכם, ההסכם נוקט בלשון הבאה בהקשר זה: ‘This contract is no cut, fully guaranteed for the 2022/2023 playing season”.

“חרף ההתקשרות החוזית המחייבת, וכפי שיפורט להלן, האופן החמור ביותר בו בחרתם לנהוג כלפי מרשי, אשר מצידו מילא את חלקו בהסכם בדייקנות, בתום לב וללא רבב, עולה כדי הלנת שכר חמורה, קיום חסר תום לב של ההסכם (תוך הפרתו היסודית) ואגב הפרה קיצונית של חוקים והוראות דין שונות החלות על מערכת היחסים שבין הצדדים. מאז חודש פברואר 2023 ועד למועד כתיבת שורות אלה, שכרו של מרשי מולן, לרבות חודשים שלמים בהם לא שולם לו שכרו כלל. למעשה ולמען הדיוק, נכון למועד מכתבי זה, בגין החודשים פברואר 2023 מרץ ואפריל 2023 הולן השכר המגיע למרשי עד למועדים הקבועים בהסכם, בהלנה משמעותית ביותר, העולה על 90 יום”.

“ואולם, על פי מסרים שקיבל מרשי ו/או מי מטעמו מהמועדון, נמסר באופן שאינו משתמע לשתי פנים, שאין למועדון כל כוונה לתקן את מחדליו. אם לא די בכך, יודגש כי מרשי מעולם לא קיבל מכם תלושי שכר, עובדה המהווה בפני עצמה, עבירה חמורה על דיני העבודה. יובהר, כי מעשים ומחדלים אלו של המועדון והכוונה הברורה שלא לקיים את ההסכם ו/או לקיים את ההסכם באופן חסר תום לב, גרמו למרשי ולמשפחתו (בעצם היותו מפרנס בכובעיו כבעל וכאב) לנזקים כלכליים חמורים. זאת, בנוסף לנזקים בלתי ממוניים אחרים כגון עוגמת נפש וסבל בלתי מוצדקים”.

“מאליו מובן, כי מרשי לא יהסס לתבוע את המועדון על האופן בו הפר את ההסכם באופן יסודי ואף להיפרע את נזקיו (הממוניים והבלתי ממוניים), אם יידרש לכך. בנוסף, ולשם חישוב מלוא הזכויות המגיעות למרשי בגין תקופת עבודתו במועדון - הנכם נדרשים להעביר לידי מרשי, באמצעות הח"מ, את מלוא תלושי השכר של מרשי בגין תקופת העסקתו. משכך, היה ולא תאשרו בחוזר כי תשלמו למרשי את כלל הסכומים המגיעים לו על פי דין ו/או לא יועברו מלוא המסמכים המבוקשים לעיל, בתוך שבעה ימים ממועד מכתבי זה, מרשי ינקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי דין לצורך מיצוי זכויותיו”.

“מובן שבשלב זה מצוי מרשי במצב של בדיקה ראשונית לצורך עמידה על מלוא זכויותיו כך שוודאי שאין באמור במכתבי זה כדי למצות ו/או לגרוע באופן כלשהו מזכויות מרשי ו/או מטענות מרשי בעניין תקופת עבודתו במועדון ו/או כדי להוות הודאה בעובדה כלשהי”.