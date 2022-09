עומרי כספי משקיע בסטארט-אפ הישראלי Antic

אנטיק (Antic), חברת ה-Web 3 הישראלית, אשר פיתחה תשתית מבוססת בלוקצ׳יין ליצירת בעלות משותפת, הכריזה היום (שלישי) על השלמת סבב גיוס סיד בסך שבעה מיליון דולר. זאת בהובלת הקרנות Seven Seven Six שהוקמה על ידי מייסד Reddit, אלכסיס אוהניאן, הקרן Sheva שהוקמה על ידי לא אחר מאשר כדורסלן העבר עומרי כספי ודיוויד ציטרון ובהשתתפות Sound Ventures של אשטון קוצ׳ר וגיא עוזרי, Pantera Capital, Rainfall ו- Dapper Labs.

החברה פיתחה טכנולוגיה ליצירת ארנקים דיגיטליים משותפים לרכישות שונות על בסיס רשת הבלוקצ׳יין על ידי טכנולוגיה המאפשרת בעלות משותפת על נכסים פיזיים/דיגיטליים ובנוסף, מאפשרת גם בעלות משותפת על קניין רוחני. באמצעות סבב גיוס זה, תרחיב Antic את מחקרה המעמיק והמשך פיתוח התשתית הטכנולוגית שלה על מנת לתת מענה לאתגרי הבלוקצ׳יין.

חברת Antic היא מחלוצות ה-Web 3 הישראליות, המאפשרת לחברות להקים באופן עצמאי מודלים של בעלות מבוססת בלוקצ׳יין. מודלים אלו, הנבנים על גבי טכנולוגיית הבלוקצ׳יין איתריום, הם דרך יעילה ומבוזרת לבעלות, שליטה, שימוש והפקת תועלת מנכסים דיגיטליים שאדם יוצר או מחזיק.

הצוות של Antic (רדן ביידר ואבישי ליפנר)

״באמצעות חווית משתמש פשוטה, אנטיק מנגישה לראשונה את טכנולוגיית הבעלות המשותפת להמונים״, אמר אלכסיס אוהניאן, מייסד קרן Seven Seven Six. ״כך, כל נכס יכול להיות בבעלות חברתית משותפת באמצעות טכנולוגיית הבלוקצ׳יין של ארנקים דיגיטליים משותפים. הממשק של אנטיק מספק פתרון משמעותי המאפשר לכל אדם להשתתף בכלכלת הבעלות ברשת ה- Web 3, המשיך.

מכיוון שטכנולוגיית הבעלות המשותפת היא רעיון מתפתח בעולמות ה-Web 3, התשתית הניתנת על ידי Antic, מיועדת לכל עסק המעוניין להוסיף אפשרות לבעלות משותפת למוצרים אשר מציע. תשתית זו מאפשרת לעסקים ולאנשים פרטיים לעשות כל שברצונם עם הנכסים שבבעלותם - למכור, לספק גישה, להוסיף בעלים משותפים נוספים ועוד.

הגישה החדשה של Antic הופכת כל נכס דיגיטלי, פיזי או IP לנגיש לכל הצדדים המעוניינים להצטרף כבעלים, ופותחת אפיקי שימוש חדשים עבור כל אחד מהבעלים השותפים.

טל דדיה (רדן ביידר ואבישי ליפנר)



אודות החברה

אנטיק הוקמה בשנת 2021 על ידי טל דדיה שמשמש היום כמנכ״ל החברה. דדיה הקים את החברה לאחר שנים של ניסיון בתעשיית הבלוקצ'יין ובמטרה לבנות את היסודות של כלכלת הבעלות המשותפת: ״אנטיק בונה את תשתית הבעלות המשותפת עבור האינטרנט החדש, ומתמקדת בתמיכה של החזקת נכסים דיגיטליים יחד, יצירה וחיבור של קהילות אשר יכולות לרכוש ביחד מה שלא יכלו לבד. בשונה מהאחרות, המטרה של Antic היא ליצור עולם פיננסי בו כל אחד יכול לשתף פעולה, לתאם ולהשתמש - ביחד״. החברה יושבת כיום בתל אביב ומונה כ-15 עובדים.