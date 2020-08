רוי רונן: הכול לטובה תמיד, אחזור הכי חזק שאפשר

״השעה האפלה ביותר ביום היא זו שלפני עלות השחר״ מאז שאני זוכר את עצמי הדבר שהכי אהבתי בחיים שלי זה את הכדורגל. אחרי שלקח לי כמה ימים לעכל עם לא מעט דמעות שאני מוצף במחשבות שחונקות אותי הבנתי שאסור לי להישבר והגיע הזמן לקום ולקחת הכל בפרופורציות. מכאן בחרתי לעלות דווקא את התמונה המשמחת רגע לאחר כיבוש השער במשחק הבכורה שלי וכמה דקות ספורות לפני שהבנתי בנחיתה קשה וכואבת שקרעתי את הרצועה הצולבת בברך ואעדר זמן ממושך מהמגרשים. אבל הכל לטובה תמיד! ואם כבר דיברנו על השער איך אפשר שלא להזכיר את החגיגה בתמונה שפתאום הפכה קצת משעשעת ... ״אז הלווווו... המסע שלי מתחיל עכשיו ואני מבטיח שאתן את הכל ואחזור הכי טוב והכי חזק שאפשר עד שהמטרה תושג עם המון עבודה ובעיקר כוח רצון! תודה לכולם על האיחולים והמילים החמות. עשיתם לי טוב על הלב?? מבטיח שנפגש בקרוב. #איןעודמלבדו

