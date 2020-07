אשתו של וייסמן: אתה זן אחר, ראוי להערצה

איך מסכמים כזאת עונה? מעטים זוכרים שהגענו לכאן בכלל היית קצת פצוע... התחלת את העונה ושוב - שבר באף ליד העין וכל העין סגורה ודרמה אחת גדולה...עברנו גם את זה ברוך השם. 3 שבועות כמעט ישנים במלון, מדינה זרה פעם ראשונה, בלי אוכל עם 6 מזוודות בלי הבנה למה קורה סביבנו בכלל אבל מהר מאוד הצלחנו להיכנס לעניינים ועוד איך הצלחנו!? נסיעות של 3 שעות לכל כיוון לסופר כשר פעם בשבוע-שבועיים, בתים של ליגה אירופית, טיסות כמעט בכל אירופה, משחקים בלי סוף, נסיעות של שעות, למדת גרמנית זלמן שלי מי יכול עלייך? וכמובן- קורונה אחת שלא הצליחה לשבור אותך ואת הרוח שלך. גם בזמן הזה הצלחת להפתיע אותי בנחישות ובהתמדה שלך.. כל יום מתאמן לבד מהבוקר עד הערב, ובערב לומד שפות, לוקח קורסים עם מורה מהארץ בטלפון ובמחשב בכל מיני נושאים שמעניינים אותך ובעיקר - מעסיק את עצמך בלי סוף. אתה יותר מראוי בעיניי להערכה והערצה. אתה משהו אחר, אתה זן אחר, לחיות לצידך זה ללמוד ממך בכל יום מחדש ולהיות בן אדם טוב יותר אז קודם כל תודה על השנה המדהימה הזאת שהפקת ממנה את הטוב ביותר גם בתקופות הקשות ולימדת אותי להסתכל על הכל בצורה הכי חיובית וטובה כי כמובן שהכל מהשם יתברך כמו שאתה דואג להזכיר לי תמיד. ותודה לך- מלך השערים של הליגה האוסטרית (ושלי), שעשית את זה ובגדול! לא נתת לשום רעשי רקע מזלזלים להפריע לך ולעמוד לך במטרה שהצבת לעצמך מול העיניים ויותר ממנה. תודה על השנה הזאת תודה על מי שאתה ואיך שאתה אני באמת מאמינה ובטוחה שהשמיים בשבילך הם לא הגבול בכלל, אנחנו הולכים לעשות את זה ובגדול בעזרת השם.

