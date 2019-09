החלק השני של The Last of Us יגיע בפברואר

24/09/2019 23:27 מאת אבי אטיאס



the last of us (צילום מסך) the last of us (צילום מסך)

אחרי חודשים רבים של שמועות, הערב (שלישי), קיבלנו את האישור הרשמי, כשבמסגרת האירוע PlayStation’s State of Play, הודיעו כי החלק השני של המשחק The Last of Us, יגיע בחודש פברואר 2020.

המשחק יצא כמובן באקסקלוסיביות ל-PS4, וישוחרר רשמית ב-21 בפברואר, הוא יהיה המשך ללהיט הגדול שיצא ב-2013, והציג עלילה שמתרחשת בארצות הברית בתקופה פוסט אפוקליפטית, לאחר שווירוס הורס את התרבות האמריקאית, וכל אדם הנחשף אליו הופך ליצור דמוי זומבי. המשחק, שזכה לביקורות נלהבות מהרגע ששוחרר, נחשב לאחד המשחקים הכי מצליחים ונמכרים בעשור האחרון.

על פי הטריילר, העלילה תתמקד באלי ובמסע הנקמה שלה, בנוסף, אפשר ללמוד מהטריילר כי ג’ואל לא מת ויופיע בתור דמות גם בחלק השני. למי שרוצה לנסות את המשחק הראשון, הוא יהיה מוצע בחינם למנויי ה-PS פלוס במהלך חודש אוקטובר.