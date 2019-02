מבייל ועד מראדונה: עולם הכדורגל נפרד מסאלה

Real Madrid C.F. are saddened by the death of footballer Emiliano Sala. The club wishes to express its condolences to his family and friends and shares the pain of football fans around the world, particularly in Argentina, at this difficult time. - El Real Madrid C.F. lamenta el fallecimiento del jugador Emiliano Sala. El club quiere mostrar sus condolencias a sus familiares y amigos, y se une al dolor de los aficionados al fútbol, especialmente del fútbol argentino. #RealMadrid

