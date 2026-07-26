אנדריק מסומן ברומא, הצעה על מרטין נדחתה

חלוץ ריאל מדריד מבוקש בעיר הנצח, ברצלונה סירבה ל-20 מיליון אירו על הבלם שלה. וגם: מאמן יובנטוס אישר את ההתעניינות באמיליאנו מרטינס. העברות

חלון ההעברות של הקיץ בשיאו והקבוצות ברחבי אירופה והעולם מחפשות להתחזק לקראת עונת 2026/27 שבפתח. אנחנו ב-ONE עושים לכם סדר ומביאים לכם את כל החדשות והעסקאות המעניינות.

# האם אנדריק יעבור לרומא? ב’גאזטה’ מדווחים כי לאור ההגעה המסתמנת של יאן דיומנדה, הכישרון הברזילאי יעביר את העונה הקרובה בעיר הנצח, אך מאמן ריאל מדריד, ז’וזה מוריניו, מעוניין שיישאר כשהחלוץ נוטה לעשות זאת.

# ב’א בולה’ הפורטוגלי מדווחים שליברפול סימנה את הכוכב העולה של בנפיקה ליסבון ונבחרת נורבגיה, אנדראס שלדרופ, כאלטרנטיבה לבראדלי ברקולה לעמדת הכנף השמאלית. הקיצוני נמצא על הרדאר של עוד מספר קבוצות בפרמייר ליג, כדוגמת טוטנהאם וארסנל, כשגם רומא הוזכרה.

אנדראס שלדרופ (רויטרס)

# אם בבראדלי ברקולה עסקינן, ב’ל’אקיפ’ דיווחו כי פאריס סן ז’רמן הציבה תג מחיר על הצרפתי שיעמוד על 170 מיליון אירו, זאת לאור ההתעניינות מהקבוצות האנגליות סביבו, גם באיירן מינכן מגששת.

# בספרד ובאיטליה מדווחים ששמו של הבלם-מגן שמאלי של ברצלונה, ג’רארד מרטין, עלה על הפרק בהקשר של מילאן, כשהצעה אחת בגובה 20 מיליון אירו כבר נדחתה.

# מאמנה של יובנטוס, לוצ’יאנו ספאלטי נשאל לגבי האפשרות ששוערה של אסטון וילה ונבחרת ארגנטינה, אמיליאנו מרטינס יגיע לקבוצתו וענה: “אנחנו מעוניינים בו. הוא רוצה לעשות את המעבר הקיץ הזה”.

אמיליאנו מרטינס (רויטרס)

# עוד שחקן שאולי יגיע מהליגה האנגלית לגברת הזקנה הוא ג’ושוע זירקזי ההולנדי, ששייך למנצ’סטר יונייטד. בעוד שהוא אמור להוות אלטרנטיבה להגעתו של רנדאל קולו מואני שמוזכר במשך מספר חודשים, לפי ה’גאזטה’ הביאנקונרי מתכננים להנחית את שניהם לעמדת החלוץ.

# שחקנה של אתלטיקו מדריד, טיאגו אלמדה, מתקרב לפלאמנגו הברזילאית. אחרי עונה אחת בלבד במדי הקולצ’ונרוס, הקיצוני הארגנטינאי יעבור תמורת 28 מיליון אירו ויקבל חוזה עד 2030, זאת לפי העיתונאי ניקולו שירה.