זעזוע בפ.ס.ז': ברקולה סירב להאריך חוזה ויעזוב

הכוכב הצעיר מאוכזב ממעמדו תחת אנריקה ומחפש אתגר חדש. ליברפול מסומנת כפייבוריטית לצרפו כמחליפו של סלאח, פאריס מעריכה אותו בכ-170 מיליון אירו

דרמה לא קטנה מתרחשת בימים אלו בפאריס סן ז'רמן. על פי דיווח של עיתונאי ההעברות הבכיר פבריציו רומאנו, קיצוני הקבוצה ונבחרת צרפת, בראדלי ברקולה, קיבל החלטה סופית שלא להאריך את חוזהו במועדון ומעוניין לעזוב את עיר האורות כבר במהלך חלון ההעברות הנוכחי.

למרות שהחוזה הנוכחי של השחקן בתוקף עד שנת 2028, ברקולה אינו מרוצה מהמעמד והתפקיד שהקצה לו המאמן לואיס אנריקה. בעונה החולפת רשם ברקולה 49 הופעות בכל המסגרות, בהן כבש 13 שערים וסיפק 6 בישולים, אך מרבית דקות המשחק המשמעותיות שלו היו בליגה המקומית. במסגרת ליגת האלופות המאמן הספרדי העדיף באופן עקבי את דזירה דואה לצדם של אוסמן דמבלה וחביצ'ה קוואראצחליה.

בפאריס סן ז'רמן מבינים כי זו הזדמנות פז לממש את הפוטנציאל הכלכלי הגלום בשחקן. לואיס אנריקה ידוע כמי ששם דגש רב על מחויבות טוטאלית מצד שחקניו, ונוכח רצונו של הקיצוני לעזוב, אל ח'לאיפי והנהלת המועדון מעדיפים למכור אותו כעת בסכום שיא ולא להסתכן בירידת ערכו בעונה הקרובה.

בראדלי ברקולה (IMAGO)

היעד הבא: אנגליה?

מי שעוקבת מקרוב אחר ההתפתחויות ומסומנת כמועמדת המובילה לצרפו היא ליברפול. המייטי רדס, בהדרכתו של אנדוני איראולה, מחפשים חיזוק משמעותי לחלק ההתקפי בעקבות עזיבתו של המנהיג והאגדה מוחמד סלאח, ורואים בברקולה את הפרופיל המושלם למלא את החלל.

כעת נותר לראות כיצד יתפתחו המגעים מול המועדון מאנפילד. ברקולה, שהגיע לבירת צרפת מליון לאחר שפ.ס.ז’ שילמה עבורו 45 מיליון אירו לפני שלוש שנים, מוערך כיום בכ-90 מיליון, אך הצרפתים מעריכים אותו בסכום עתק העומד על כ-170 מיליון אירו, לפי דיווח של העיתונאי בן ג’ייקובס.