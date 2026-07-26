הולכת עליו: ארסנל תציע לוויניסיוס חוזה עתק

אלופת אנגליה מוכנה לשבור את מבנה השכר ולהציע לברזילאי יותר מ-400 אלף פאונד בשבוע. המהלך מגיע דווקא אחרי דיווחים על כך שהוא רוצה להישאר בריאל

מהלך ענק מצידה של אלופת אנגליה: ארסנל מתכננת את אחת ההעברות המפתיעות והנועזות בשנים האחרונות, ומכינה הצעת חוזה היסטורית עבור כוכב ריאל מדריד, ויניסיוס ג'וניור. על פי דיווח ב'טלגראף' הבריטי, התותחנים מוכנים להציע לקיצוני הברזילאי את החוזה הגבוה ביותר בתולדות המועדון, שישפר את שכר העתק הנוכחי שלו בבלאנקוס העומד על כ-400 אלף פאונד בשבוע.

הדיווח המפתיע על הנכונות של ארסנל ללכת בכל הכוח על הברזילאי בן ה-26, שנכנס לשנתו האחרונה בחוזה במדריד, מגיע דווקא בעיתוי מעניין, לאחר שורה של דיווחים בספרד לפיהם ויניסיוס עצמו אינו מעוניין לעזוב את בירת ספרד וטוב לו במדריד.

בנוסף, מאמנה החדש-ישן של ריאל מדריד, ז'וזה מוריניו, מתנגד נחרצות למכירתו של הכוכב, אותו הוא רואה כבורג מרכזי במערך שלו בדרך למטרה: זכייה בגביע אירופה ה-16 של המועדון. זאת למרות עימות מפורסם שהיה בין השניים בעונה החולפת, בעת שמוריניו אימן את בנפיקה.

מוריניו ו-ויניסיוס (IMAGO)

ארטטה מחפש את קפיצת המדרגה

למרות הזכייה באליפות אנגליה והעובדה שטרם נרשמו מגעים רשמיים בין המועדונים, בארסנל נחושים לנצל את חלון ההעברות כדי להציב מטרות איכותיות במיוחד. המאמן מיקל ארטטה והמנהל המקצועי אנדראה ברטה בוחנים אופציות לחיזוק האגפים במטרה לעשות את הצעד הנוסף בליגת האלופות, לאחר ההפסד בגמר בעונה החולפת לפריס סן ז'רמן.

כעת נותר לראות האם ההצעה הכלכלית המפלצתית של ארסנל תצליח לערער את תוכניותיהם של מוריניו והנשיא פלורנטינו פרס, שאינו נוהג לשחרר כוכבים בשיא כושרם, או שהברזילאי יישאר נאמן לדיווחים וימשיך ללבוש את המדים הלבנים.