בסטוני מבוקש באל הילאל, הקרב על בואדי מתלקח

אינזאגי רוצה להתאחד עם הבלם של אינטר והמטרה של ריאל בערב הסעודית, ארסנל הצטרפה למרוץ אחר הקשר המרוקאי וגם: הקבוצה של ואן הובריים. העברות

חלון ההעברות של קיץ 2026 כבר נמצא בעיצומו וברחבי העולם הקבוצות מנסות להתחזק לקראת העונה שבפתח. כאן ב-ONE נביא לכם את מיטב הדיווחים המעניינים וההחתמות הרשמיות מהכדורגל העולמי.

העברות רשמיות

# אסטון וילה כבר מתכוננת ליום שאחרי מורגן רוג’רס. קבוצתו של אונאי אמרי שפכה 40 מיליון אירו עבור קשרה של וולבס, ז’ואאו גומש, שנשאר לבסוף באנגליה אחרי שהמעבר שלו לאתלטיקו מדריד נפל.

# בלגיה הצטרפה לנבחרות הרבות שנפרדות מהמאמן שלה, כשהודיעה על עזיבתו של רודי גארסיה. כבר סומן מחליף למאמן הצרפתי הצליח להוביל את הבלגים לרבע גמר המונדיאל ואחראי על הישג יוצא דופן: המאמן היחיד שנבחרתו הצליחה לכבוש מול ספרד בטורניר.

רודי גארסיה (רויטרס)

# אקס מכבי תל אביב יוריס ואן אובריים חתם בקבוצה חדשה. הקשר ההולנדי שחווה עונה טובה בהירנביין עבר ליריבה אחרת מהליגה ההולנדית, אוטרכט, בה חתם לשנתיים.

# פיורנטינה ממשיכה לשים את העונה המסויטת שלה בצד והחתימה את אחד השמות העולים במונדיאל האחרון, קשרה האמצעי בן ה-20 של חוף השנהב וטראבזונספור, כריסט אינאו אולאי שעבר תמורת 26 מיליון אירו.

דיווחים חמים

# ב’סקיי’ מדווחים כי ההתאחדות האיטלקית, בהובלת מנהל הנבחרות החדש פאולו מלדיני ויועצו לאונרדו, נפגשו עם פפ גווארדיולה על מנת שייקח את המושכות לאמן את הנבחרת, אחרי לא מעט שנים מבוזבזות של האזורי. גם רוברטו מנצ’יני ואנדראה פירלו בתמונה.

פפ גווארדיולה. בדרך לאיטליה? (IMAGO)

# ה’ל’אקיפ’ הצרפתי מדווח כי ארסנל הצטרפה למנצ’סטר סיטי במרוץ אחר אחת התגליות הגדולות במונדיאל, איוב בואדי, קשרה המרוקאי של ליל, עליו יש תג מחיר של 100 מיליון אירו.

# האם השוער היהודי של ברצלונה בדרך לשיתוף פעולה עם תאי עבד? בהונגריה וב’מונדו דפורטיבו’ מדווחים כי ארון יעקובשווילי מבוקש בלבאנטה, כשגם היורדת הטרייה לליגה השנייה, מיורקה, לוטשת לעברו עיניים אחרי צירופו בהשאלה. גם העולה החדשה ראסינג סנטנדר בעקבותיו.

# טוטנהאם נחשבת למועמדת המובילה לקלוט את הקיצוני המוכשר של נורבגיה ובנפיקה ליסבון, אנדראס שלדרופ, כך לפי ה’רקורד’ הפורטוגלי. השער המופלא שכבש נגד אנגליה העלה את מנויתיו, כשהנשרים צפויים לדרוש עבורו 50 מיליון אירו.

אנדראס שלדרופ. שער שיקפיץ אותו לפרמייר ליג? (רויטרס)

# העיתונאי הבינלאומי ג’יאנלוקה די מארציו חשף כי אל הילאל הסעודית מעוניינת במטרה של ריאל מדריד, אלסנדרו בסטוני השייך לאינטר. מאמן אל הילאל, סימונה אינזאגי, מעוניין להתאחד עם הבלם אותו אימן בנראזורי, אבל הוא ייאלץ קודם כל לפנות מקום של שחקן זר עבורו.

# רומא מתקדמת לעבר הרכש הגדול שלה. אחרי שווסטהאם דחתה הצעה אחת עבור קרישנסיו סאמרוויל, הזאבים לא מוותרים והגישו הצעה משופרת על מנת להנחית את הקיצוני ההולנדי בעיר הבירה של איטליה, זאת לפי העיתונאי אלפרדו פדולה.

# לפי ה’גאזטה’, צ’לסי עוברת למטרה הבאה שלה ובוחנת את האפשרות להציע 38 מיליון אירו עבור הקיצוני האנגלי של בולוניה, ג’ונתן רואו. גם גלאטסאריי עוקבת אחרי שחקן הכנף באדיקות רבה