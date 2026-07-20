הג'וב האיטלקי החל: הפגישה עם פפ גווארדיולה

האזורי העלו הילוך במאמץ למנות את הספרדי המוערך לקראת יורו 2028: פאולו מלדיני טס לברצלונה בסוף השבוע, וקיימו מגעים ישירים. כל הפרטים בפנים

נבחרת איטליה כבר החלה לחשוב על הטורנירים הבינלאומיים הגדולים הבאים, וכעת היא מכוונת למינוי יוקרתי במיוחד לקראת יורו 2028 שייערך בבריטניה ואירלנד. פאולו מלדיני, שמונה לאחרונה לתפקיד המנהל הטכני החדש של הנבחרות, עושה את כל המאמצים כדי להחתים את פפ גווארדיולה כמאמן החדש של האזורי.

על פי דיווח ברשת "סקיי איטליה", המהלך כבר עלה שלב: אחרי שדווח לאחרונה כי הוא מועמד לתפקיד, גווארדיולה נפגש בסוף השבוע האחרון בברצלונה עם מלדיני, ובמהלך הפגישה הוצע לו רשמית חוזה לאימון הנבחרת.

אל הפגישה, שנועדה להניע מגעים ישירים והצעה קונקרטית, הצטרף גם לאונרדו, המשמש כיועץ למלדיני ולנבחרת. גווארדיולה כזכור הודה לאחרונה שהוא נהנה מחיי שגרה שקטים, לאחר שעזב את מנצ'סטר סיטי בתום העונה החולפת וכעת הוא ללא קבוצה.

עם זאת, איטליה תמיד שמרה על מקום מיוחד בליבו של גווארדיולה, עוד מהימים שעזב את ברצלונה כשחקן פעיל כדי לשחק במדי ברשיה ולאחר מכן ברומא. המאמן התאהב במדינה בעבר, וכעת בארץ המגף חולמים שהוא זה שייקח את המושכות וישקם נבחרת שסובלת מחוסר יציבות בשנים האחרונות.

פפ גווארדיולה (IMAGO)

לא השם היחיד בפנקס

למרות שהפנייה לגווארדיולה והצעת החוזה מהוות את המהלך המרכזי והשאפתני ביותר של ההתאחדות, הוא לא השם היחיד שנמצא בפנקס של מלדיני. מועמדים נוספים שנשקלים לתפקיד הם רוברטו מנצ'יני ואנדראה פירלו, אך על פי הדיווחים בארץ המגף, המאמן הקטלוני מסתמן כפייבוריט המובהק לקבל את המינוי, וכעת נותר לראות אם אכן יסכים לקחת את המושכות ולהוביל את האזורי.