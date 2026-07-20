מארק ואן בומל בראש רשימת המועמדים לאימון בלגיה

ההתאחדות הבלגית מחפשת את המחליף לרודי גרסיה בתפקיד מאמן השדים האדומים וסימנה את קשר העבר ההולנדי, שהוביל את רויאל אנטוורפן לדאבל היסטורי

התאחדות הכדורגל הבלגית (KBVB) סימנה את מארק ואן בומל (49) למועמד המוביל לתפקיד מאמן נבחרת בלגיה, כך מדווחים גורמים המקורבים להתאחדות. המאמן וקשר העבר ההולנדי עשוי להחליף את רודי גרסיה (62), כאשר בבלגיה כבר החלו לחפש במהירות את האיש שיוביל את "השדים האדומים" קדימה.

בדומה להתאחדות הגרמנית, שגם היא פעלה במהירות לאחר פיטוריו של יוליאן נגלסמן ופנתה מיד ליורגן קלופ, גם הבלגים מעוניינים לסגור את התפקיד בהקדם. לפי המקורות, ואן בומל הוא כעת המועמד הבכיר ביותר. ההולנדי עצמו אינו מעוניין להגיב בשלב זה להתעניינות, אך מספר גורמים אישרו כי קיימת פנייה מצד ההתאחדות הבלגית.

האליפות ההיסטורית והדאבל עם אנטוורפן והשם שהתחזק בבלגיה

לוואן בומל יש מוניטין מצוין בבלגיה. בשנת 2023 הוא הוביל את רויאל אנטוורפן לאליפות ראשונה מאז 1957, הישג שהפך אותו לאחד המאמנים המוערכים במדינה. עוד לפני כן, בסביבת הכדורגל האירופאי ידעו כי מארק אוברמארס, בתקופתו כמנהל המקצועי של אייאקס, רצה מאוד להביא אותו לאמסטרדם.

שחקני בלגיה מאושרים (רויטרס)

גם כמאמן ואן בומל כבר צבר ניסיון משמעותי. לאחר תקופות כעוזר מאמן בקבוצות צעירות ובנבחרות, הוא קיבל בשנת 2017 את תפקיד מאמן קבוצת הנוער של פ.ס.וו איינדהובן עד גיל 19.

העבודה שלו הרשימה את הנהלת המועדון, וב-2018 הוא קודם לתפקיד מאמן הקבוצה הבוגרת. בסך הכול עמד על הקווים ב-75 משחקים. בעונתו הראשונה ניהל מאבק אליפות צמוד מול אייאקס והפסיד במרוץ הדרמטי, ובעונה שלאחר מכן פוטר בעקבות ירידה בתוצאות – למרות ממוצע נקודות מרשים של 1.95 למשחק.

דודי לוקבקיו ויורי טילמנס (IMAGO)

בהמשך עבר לוולפסבורג, שם היה בין היתר זה שקידם את הגעתו של שחקן נבחרת הולנד מיקי ואן דה ון. בקיץ 2022 הגיע לאנטוורפן בזכות אוברמארס, ובעונתו הראשונה רשם הישג ענק: זכייה בדאבל הבלגי, עם האליפות והגביע. שנה לאחר מכן הוסיף גם את הסופר קאפ הבלגי.

לאחר שעזב את אנטוורפן, היו לוואן בומל אפשרויות רבות בעיקר בגרמניה, ספרד ואיטליה – מדינות שבהן שמו עדיין מוערך מאוד בעקבות הקריירה המפוארת שלו כשחקן במועדונים כמו באיירן מינכן, ברצלונה ומילאן.

מסי חוגג, ואן בומל פחות (רויטרס)

עם זאת, הוא הרגיש שההצעה הנכונה עדיין לא הגיעה ולכן בחר לקחת פסק זמן של כשנתיים. אם יגיע להסכם עם ההתאחדות הבלגית, ואן בומל ימשיך את הקריירה שלו כמאמן נבחרת ולא כמאמן מועדון.

הכישלון היחסי במונדיאל והפרידה מגרסיה

נבחרת בלגיה אמנם הגיעה עד לרבע גמר המונדיאל והייתה קרובה להעפיל לארבע האחרונות, אך הדרך שלה עוררה ביקורת. "השדים האדומים" פגשו יריבות שהיה מצופה מהם לנצח, אך איבדו נקודות יקרות.

רודי גרסיה נותן הוראות לונקן (IMAGO)

בלגיה סיימה בתיקו מול מצרים (1:1) ואיראן (0:0), ניצחה את ניו זילנד 1:5, גברה על סנגל 2:3 לאחר הארכה ועלתה מול ארה"ב עם ניצחון 1:4. אלא שהתיקו מול מצרים ואיראן הכניס את הנבחרת ללחץ, ובמשחק מול סנגל היא כבר הייתה קרובה להדחה. לאחר שהגיעה למפגש הראשון מול נבחרת צמרת אמיתית – ספרד – המסע שלה הסתיים.

ההדחה הייתה אחת הסיבות המרכזיות לכך שבהתאחדות הבלגית החליטו להיפרד מרודי גרסיה ולחפש מאמן חדש. כעת, השם שנמצא בראש הרשימה הוא מארק ואן בומל.