5 גמרים לישראליות במוק' גביע העולם בסופיה

שלב המוקדמות בתחרות גביע העולם בסופיה בהתעמלות אמנותית הסתיים הערב (ראשון) עם חמש העפלות לגמרים מצידן של הישראליות. בתחרות האישית, מיטל סומקין העפילה לשלושה גמרים בתרגילי החישוק, האלות והסרט, ודניאלה מוניץ תופיע בגמר החישוק. בנוסף, בתחרות הקבוצתית, נבחרת ישראל החדשה העפילה לגמר אחד בתרגיל הכדורים.

שלושה גמרים למיטל סומקין

ההתעמלות האמנותית הישראלית חזרה להתחרות בבמה העולמית. התחרות הראשונה שלה לעונה היא בגביע העולם בבולגריה, תחרות המהווה חלק מהקריטריון למשחקים האולימפיים בלוס אנג׳לס 2028.

בתחרות האישית, מיטל סומקין העפילה לגמר תרגיל האלות מהמקום השישי לאחר שקיבלה ציון של 28.850 נקודות, עלתה גם לגמר תרגיל הסרט מהמקום השביעי בזכות 27.000 נקודות, בתרגיל החישוק קיבלה 29.100 נקודות ועלתה לגמר מהמקום הרביעי, והיא תופיע גם בגמר תרגיל הכדור אליו העפילה מהמקום הרביעי לאחר שזכתה ל-26.550 נקודות. בסך הכל, המתעמלת המובילה סיימה את הקרב רב במקום החמישי עם ציון כולל של 111.500 נקודות.

איילת זוסמן (ראובן שוורץ)

דניאלה מוניץ קיבלה במוקדמות 29.000 על תרגיל החישוק והעפילה לגמר מהמקום השישי. כמו כן, רשמה ציונים של 25.850 נקודות על הכדור, 26.800 על האלות ו-25.200 על הסרט אך לא עלתה לגמרים במכשירים הללו. בעקבות זאת, המתעמלת סיימה עם ציון כולל של 106.850 נקודות בקרב רב שהביאו אותה למקום ה-16 בתחרות הזו.

גמר גם בנבחרת ההתעמלות

בתחרות הקבוצתית, נבחרת ההתעמלות האמנותית העפילה לגמר תרגיל חמשת הכדורים מהמקום השמיני לאחר שקיבלה על הביצוע 24.500 נקודות. בתרגיל המשולב של האלות והחישוקים נדמה כי הנבחרת עוד צריכה להשתפר, משום שקיבלה ציון נמוך יחסית של 17.050 נקודות בלבד אחרי ביצוע לא טוב.

נבחרת ההתעמלות האומנתותית (באדיבות איגוד ההתעמלות)

יחד עם זאת, זוהי רק התחרות הראשונה לעונה. כפי שפורסם ב-ONE, מדובר בנבחרת החדשה שבנתה המאמנת איילת זוסמן, שמורכבת מהמתעמלות מאגם גב, ארינה גבוזדצקי, אביגיל שווד טאיסיה סוקולנקו, סופיה פרז'ין וקרן סובול. כלומר, יש בנבחרת ארבע מתעמלות חדשות שהצטרפו לשתיים קודמות.