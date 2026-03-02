"מצב מוזר, אבל אני יודע שאנחנו מוגנים בישראל"

מצב הלחימה ביומיים האחרונים בישראל מצא את השחקנים הזרים מנסים ברובם לצאת מהארץ. בהפועל באר שבע/דימונה הזרים נשארו בשבת בעיר, אך כעת מתחילים לצאת. ברנדון אנג'ל וסי ג'יי אלבי יצאו דרך מצרים. דמיאן דאן, ג'ייק אוניל וסם איוריו נמצאים באילת ויחברו לטיסה שמנהלת הליגה מעמידה לרשות אלה שיוצאים. מי שנשאר הוא קודי דמפס.

דמפס נשוי מזה שנה וחצי לסתיו, ילידת באר שבע והוא נשאר פה איתה ועם שני כלבי התחש שברשותם. "הם דווקא נהנים מהמצב", הוא צוחק. "הם זוכים לבלות יותר זמן איתנו".

דמפס בן ה-32 הכיר את סתיו בקדנציה הראשונה שלו בקבוצה, בעונת 2021/22. הוא הספיק לעבור גם את התקיפה האיראנית הקודמת וגם, כמובן, חלק ממלחמת חרבות ברזל (זאת עונתו השנייה ברצף בקדנציה השנייה בבירת הנגב), כך שייתכן שהוא רגוע יותר ורגיל יותר.

קודי דמפס רץ (רועי כפיר)

"הסיטואציה בהחלט לא נוחה", דמפס מספר לנו. "הדירה שגרנו בה קודם לא הייתה עם ממ”ד ובמקלט של הבניין חלק מהשכנים לא אוהבים כלבים. אז עברנו לימים האחרונים לסבתא של סתיו ועכשיו הקבוצה מצאה לנו דירה עם ממ"ד".

אתה לא גדלת במציאות כזאת. איך אתה מרגיש איתה?

"זאת באמת מציאות מוזרה מאוד. אבל אני לא דואג. אני מרגיש בטוח בגלל שאני יודע שלישראל יש מערכת הגנה מצוינת והיא שומרת עלינו".

“הזרים האחרים יותר מודאגים”

איך מרגישים הזרים האחרים? הם לא היו כאן, כמוך, באירוע הקודם עם איראן.

"כן. הם יותר מודאגים. דמיאן נמצא פה עם אשתו והילדים הקטנים, בני 3 ו-4, אז זה בטח הרבה יותר מלחיץ. השחקנים הישראלים בקשר איתם כל הזמן. באזעקה הראשונה הם הסבירו להם שישראל וארצות הברית תוקפים, אז זה רק כדי להכין אותנו להתמגן. השחקנים הישראלים כל הזמן מתווכים ומסבירים את המצב לזרים בקבוצת הווטסאפ של המועדון".

קודי דמפס עם הכדור (רועי כפיר)

סתיו, אשתך, גדלה לתוך המציאות שכולנו לצערי, מכירים מגיל קטן. מי הרגיע את מי בבית?

"דווקא היא הייתה לחוצה קצת בהתחלה. אבל היא מהר מאוד התעשתה. שנינו בסך הכל רגועים. סומכים על הצבא הישראלי וההגנה האווירית. אנחנו נכנסים למקלט כשצריך ושומרים על עצמנו, אז אני יודע שכל עוד אנחנו מקפידים על ההוראות יהיה בסדר".

“רוצים לחזור לשחק”

אם נדבר קצת מקצועית, העצירה הזאת עצרה אתכם במומנטום לא רע.

"כמובן. היינו במומנטום טוב. רק היינו אמורים לחזור מפגרת הגביע והנבחרות ואנחנו כמובן רק רוצים לחזור לשחק ולעשות את מה שאנחנו אוהבים".

מסר לסיום לאוהדי הקבוצה ותושבי באר שבע?

"תישארו בטוחים. תקשיבו להוראות, נעבור את זה ונחזור לשחק ולעשות אתכם גאים".