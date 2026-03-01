יום ראשון, 01.03.2026 שעה 13:08
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4230-4025בטיס5
3727-3425סלטה ויגו6
3538-3826ריאל סוסיאדד7
3537-3125אספניול8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3329-3025אוססונה10
3040-2625ג'ירונה11
2939-3225סביליה12
2929-2025חטאפה13
2732-2325ראיו וייקאנו14
2734-2326אלאבס15
2639-2625ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2442-2926מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1740-1625אוביידו20

"אמבפה? עדיף לא לתת לוחות זמנים לחזרה"

ארבלואה דיבר על פציעת הכוכב ("אנחנו מאוד ברורים"), ויניסיוס ("הקרדיט שלו"), רודריגו וגם שלח מסר: "מונדיאל? אין שחקנים שלא נותנים הכל לריאל"

|
קיליאן אמבפה ואלברו ארבלואה (IMAGO)
קיליאן אמבפה ואלברו ארבלואה (IMAGO)

ריאל מדריד תארח מחר (שני, 22:00, שידור חי בערוץ ONE) את חטאפה לדרבי והמאמן אלברו ארבלואה דיבר במסיבת העיתונאים על מצבו של קיליאן אמבפה הפצוע, ויניסיוס, רודריגו ונושאים אחרים.

ארבלואה הבהיר בנוגע לפציעתו של אמבפה: “אנחנו מאוד ברורים לגבי מה שיש לו. אנחנו רוצים שיתאושש מהכאבים האלה כדי שיחזור עם ביטחון”. המאמן הוסיף כי בשלב זה אין כוונה להגדיר דד-ליין: “נלך יום-יום. כרגע עדיף לא לתת לוחות זמנים, רוצים לראות איך הוא מרגיש ובהתאם לזה נחליט”.

לשאלה מדוע אמבפה לא היה בסנטיאגו ברנבאו כדי לתמוך בחבריו, השיב בקצרה: “הוא לא היה כי היה לו אישור מהמאמן”. גם בנוגע לליגת האלופות שמר על זהירות: “כשיגיע הזמן - נכין את זה בצורה המקסימלית”.

קיליאן אמבפה (IMAGO)קיליאן אמבפה (IMAGO)

מחמאות לוויניסיוס, רודריגו והאמון בצעירים

ארבלואה החמיא לוויניסיוס ג’וניור: “אני לא יודע אם נגעתי בנקודה רגישה. הקרדיט הוא של ויניסיוס. התרומה היחידה שלי היא לתת לו ביטחון ולגרום לחברים שלו לחפש אותו. הוא שחקן מכריע ומשמעותי עבורנו”.

על רודריגו אמר המאמן: “הוא חייב להיות חשוב מאוד. הוא כבר היה כזה לפני הפציעה. הוא יכול להיות מכריע ומשמעותי, הוכיח במשך שנים את האיכות שלו ומה הוא יכול לתרום בשלוש עמדות ההתקפה. הוא שלם וקשה מאוד לשמור אותו. הוא ייתן לנו הרבה אפשרויות, חיכיתי שיחזור”.

ארבלואה גם העביר מסר לשחקנים: "שנת מונדיאל? אני לא הבנתי אף פעם משהו אחר מלבד לתת הכול למועדון. וכך גם בנבחרת. אין שחקנים שחוששים להכניס רגל ולא נותנים הכול עבור ריאל מדריד - זה מה שאני מצפה מהם”.

נעצרה באדום: אוססונה מהממת 1:2 את ריאל!

בנוגע להגרלת ליגת האלופות מול מנצ’סטר סיטי, סיכם: “זה יהיה דו-קרב מרתק. מפגש שמדרידיסטים והברנבאו אוהבים מאוד. כשיגיע הזמן, נתכונן הכי טוב שאפשר”.

