רשפורד סיכם ל-3 שנים, יפחית משמעותית בשכרו

ברצלונה ומרקוס רשפורד כבר סגרו את נקודת הפתיחה המרכזית: ההסכם הכלכלי. החלוץ האנגלי הסכים לחוזה ל-3 עונות ובעיקר להפחתה משמעותית בשכרו, כדי שהמהלך יוכל להשתלב במסגרת הפייר פליי הפיננסי של לה ליגה, שהוא צוואר הבקבוק האמיתי בתכנון הסגל של המועדון.

מפת הדרכים הוגדרה לאחר הפגישה שנערכה השבוע בין דקו לארטורו קנאלס, סוכנו של השחקן. לאחר אותה פגישה, במועדון מבינים שהעסקה על המסלול, ואם לא יהיו תפניות, השלב הבא יהיה לסגור את המספרים מול מנצ’סטר יונייטד. כוונת ברצלונה היא לממש סעיף בסכום הנע סביב 30 מיליון אירו כדי לצרפו כבר בקיץ הקרוב, כך לפי גורמים בסביבת המועדון שעמם שוחחו בשעות האחרונות.

בברצלונה היה ברור שמעבר למחיר ההעברה, המפתח לעסקה נמצא בגזרת השכר. רשפורד מחזיק בשכר גבוה, המוערך בכ-15 מיליון אירו לאחר התאמה ראשונית, וסכום כזה, כפי שהדגישו שוב ושוב במערך הכלכלי של המועדון, עלול היה לסכן את האיזון במסת השכר.

מרקוס רשפורד (IMAGO)

לכן, המשא ומתן התגבש לפי מתווה קלאסי: חוזה ל-3 שנים ומבנה שנועד להפוך את עלות העסקה לברת ביצוע במסגרת כללי לה ליגה. בתרחיש כזה, חוזה ל-3 עונות מאפשר לברצלונה לפרוס את עלות ההעברה על פני תקופה ארוכה, כ-10 מיליון אירו לעונה אם אכן יאושר הסכום של 30 מיליון, בעוד שהפחתת השכר של השחקן היא המהלך המכריע שיאפשר את רישומו.

כן לתנאים

החלופה, כפי שנשקלה בתוך המועדון, הייתה יצירת מרווח דרך מכירות או נוסחאות אחרות, אך המסר שמועבר מבפנים ברור: רשפורד כבר נתן את ה"כן" בתנאים שברצלונה הייתה זקוקה להם.

לסיכום, העסקה מתקדמת במסלול שברצלונה ראתה כהכרחי: הסכם כלכלי מלא עם השחקן, חוזה ל-3 שנים והפחתה משמעותית בשכר. כעת, לאחר שהמכשול המרכזי הוסר, המועדון נערך להשלים את המהלך מול מנצ’סטר יונייטד.