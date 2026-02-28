יום שבת, 28.02.2026 שעה 09:08
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-14 8בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

בנפיקה השעתה 5 חברי מועדון בגלל גזענות

המועדון העניש את האוהדים על אירועי המשחק מול ריאל: "לא נסבול אפליה או גזענות ונמשיך לפעול נגד התנהות הפוגעת בערכינו". ייתכן שיורחקו לצמיתות

|
ויניסיוס מול ג'אנלוקה פרסטיאני (IMAGO)
ויניסיוס מול ג'אנלוקה פרסטיאני (IMAGO)

בנפיקה הודיעה כי השעתה חמישה מחברי המועדון בעקבות “מעשים בעלי אופי גזעני” במהלך משחק הבית בליגת האלופות מול ריאל מדריד ב-17 בפברואר. החמישה הושעו ונשללו מהם כרטיסי המנוי כאשר הליך משמעתי מתנהל ועלול להוביל להרחקה לצמיתות.

בבנפיקה הדגישו בהודעה רשמית כי “המועדון אינו סובל כל צורה של אפליה או גזענות וימשיך לפעול בנחישות נגד התנהגויות הפוגעות בערכי המועדון, הספורט והחברה”. במועדון ציינו כי מדובר בהתנהגות “שאינה תואמת את העקרונות שמנחים את בנפיקה”.

כזכור, ויניסיוס טען כי ספג קריאות גזעניות במהלך המשחק. האירוע הוביל לעצירת ההתמודדות בליסבון לכשמונה דקות, לאחר שהשחקן פנה לשופט הצרפתי פרנסואה לטקסייה, שהפעיל את פרוטוקול פיפ״א למאבק בגזענות וסימן בידיו בהצלבת מפרקי הידיים מעל הראש.

ויניסיוס מתלונן בפני השופט (IMAGO)ויניסיוס מתלונן בפני השופט (IMAGO)

מעורבותו של פרסטיאני

מי שנקשר לפרשה הוא הקשר הצעיר ג’אנלוקה פרסטיאני, שלטענת ויניסיוס היה מעורב באירוע. פרסטיאני הכחיש כי קילל או נהג בגזענות בכוכב הברזילאי. יום לאחר המשחק הודיעה אופ”א כי פתחה בחקירה רשמית, כאשר אם יימצא אשם - העונש המינימלי עומד על הרחקה לעשרה משחקים.

אופ״א אף השעתה את פרסטיאני באופן זמני ממשחק אחד, והוא נעדר מהגומלין במדריד. במשחק השני ניצחה ריאל מדריד 1:2 ועלתה לשלב הבא עם 1:3 בסיכום שני המפגשים.

נעצרה באדום: אוססונה מהממת 1:2 את ריאל!

הפרשה מצטרפת לשורת אירועים קודמים סביב ויניסיוס, שהפך בשנים האחרונות לאחד הקולות הבולטים במאבק בגזענות בכדורגל האירופי, וכעת ממתינים בליסבון ובמדריד למסקנות החקירה הרשמית של אופ״א.

