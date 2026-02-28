בנפיקה השעתה 5 חברי מועדון בגלל גזענות

בנפיקה הודיעה כי השעתה חמישה מחברי המועדון בעקבות “מעשים בעלי אופי גזעני” במהלך משחק הבית בליגת האלופות מול ריאל מדריד ב-17 בפברואר. החמישה הושעו ונשללו מהם כרטיסי המנוי כאשר הליך משמעתי מתנהל ועלול להוביל להרחקה לצמיתות.

בבנפיקה הדגישו בהודעה רשמית כי “המועדון אינו סובל כל צורה של אפליה או גזענות וימשיך לפעול בנחישות נגד התנהגויות הפוגעות בערכי המועדון, הספורט והחברה”. במועדון ציינו כי מדובר בהתנהגות “שאינה תואמת את העקרונות שמנחים את בנפיקה”.

כזכור, ויניסיוס טען כי ספג קריאות גזעניות במהלך המשחק. האירוע הוביל לעצירת ההתמודדות בליסבון לכשמונה דקות, לאחר שהשחקן פנה לשופט הצרפתי פרנסואה לטקסייה, שהפעיל את פרוטוקול פיפ״א למאבק בגזענות וסימן בידיו בהצלבת מפרקי הידיים מעל הראש.

ויניסיוס מתלונן בפני השופט (IMAGO)

מעורבותו של פרסטיאני

מי שנקשר לפרשה הוא הקשר הצעיר ג’אנלוקה פרסטיאני, שלטענת ויניסיוס היה מעורב באירוע. פרסטיאני הכחיש כי קילל או נהג בגזענות בכוכב הברזילאי. יום לאחר המשחק הודיעה אופ”א כי פתחה בחקירה רשמית, כאשר אם יימצא אשם - העונש המינימלי עומד על הרחקה לעשרה משחקים.

אופ״א אף השעתה את פרסטיאני באופן זמני ממשחק אחד, והוא נעדר מהגומלין במדריד. במשחק השני ניצחה ריאל מדריד 1:2 ועלתה לשלב הבא עם 1:3 בסיכום שני המפגשים.

הפרשה מצטרפת לשורת אירועים קודמים סביב ויניסיוס, שהפך בשנים האחרונות לאחד הקולות הבולטים במאבק בגזענות בכדורגל האירופי, וכעת ממתינים בליסבון ובמדריד למסקנות החקירה הרשמית של אופ״א.