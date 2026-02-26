יום חמישי, 26.02.2026 שעה 18:01
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4817-4421מכבי אחי נצרת1
4123-4221מ.ס. טירה2
3520-3221מכבי אתא ביאליק3
3321-2921הפועל כרמיאל4
3328-3221מכבי נווה שאנן5
3328-2821בני מוסמוס6
3225-2721הפועל בית שאן7
3030-3321הפועל ב.א.גרבייה8
2823-2721הפועל מגדל-העמק9
2837-2821עירוני נשר10
2728-2321צעירי אום אל פאחם11
2144-2821צעירי טמרה12
1838-2821הפועל עראבה13
1736-1621מכבי נוג'ידאת14
1635-2121הפועל טירת הכרמל15
836-2721הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5518-5321מכבי קרית גת1
3726-2721מ.ס. דימונה2
3622-3621מ.כ. צעירי טירה3
3428-4121מ.כ. ירושלים4
3427-2721מכבי קרית מלאכי5
3326-3821מכבי יבנה6
2927-2621מ.כ. כפ"ס7
2734-3620מכבי עירוני אשדוד8
2726-2421שמשון תל אביב9
2734-2621בית"ר יבנה10
2333-3221מ.כ. חולון ירמיהו 11
2333-1921הפועל מרמורק12
2235-2221הפועל הרצליה13
2019-1520הפועל אזור14
1941-2221הפועל ניר רמה"ש15
1538-2721בית"ר נורדיה ירושלים16

14 נק' הופחתו למגדל העמק, שנקנסה ב-100,000

הקבוצה מליגה א' ודרור כהן, ששימש כחבר הנהלה במועדון, הודו במעשה בלתי ספורטיבי ב-3 משחקים והשתתפות בהימורים לא חוקיים במשחק והגיעו להסדר טיעון

|
שחקני מגדל העמק (חג'אג' רחאל)
שחקני מגדל העמק (חג'אג' רחאל)

בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל בישראל, בראשות הדיין עו"ד נעם ליובין, אישר היום (26.2.26) הסדר טיעון בין ההתאחדות לכדורגל בישראל לבין קב' הפועל מגדל העמק מליגה א' צפון ודרור כהן, ששימש כחבר הנהלה לשעבר במועדון, זאת במסגרת תיק שעסק בעבירות של מעשה בלתי ספורטיבי בנסיבות מחמירות והשתתפות בהימורים לא חוקיים.

על פי כתב האישום המתוקן, הנאשמים הודו במעשה בלתי ספורטיבי בשלושה משחקים – שניים מול צעירי א.א. פחם ואחד מול הפועל בני זלפה. בנוסף הודה כהן בעבירה של השתתפות בהימורים לא חוקיים במשחק מול הפועל בני זלפה. במקור יוחסו לנאשמים עבירות חמורות יותר, לרבות מעורבות בהטיית תוצאות במספר משחקים בעונת 23/24.

במסגרת ההסדר נקבע כי ממאזנה של הפועל מגדל העמק יופחתו 14 נקודות ליגה בפועל בעונת המשחקים הנוכחית. עוד נגזר על המועדון קנס כספי בסך 100 אלף ש"ח, מחציתו להתאחדות ומחציתו תממן 100 שעות הסברה בנושא טוהר המשחק עד תום עונת 26/27, בהתאם למתווה שיאושר על ידי מנהל האגף המשפטי.

בנוסף הוטל על המועדון עונש על תנאי של הפסקת פעילות למשך שלוש שנים וכן קנס על תנאי בגובה 100 אלף ש"ח, שייכנס לתוקף במקרה של הרשעה חוזרת במעשה בלתי ספורטיבי בנסיבות מחמירות או אם יתברר כי כהן או גורם אחר מההנהלה הקודמת מנהל את הקבוצה בפועל, במישרין או בעקיפין.

בעניינו של כהן נקבע עונש הרחקה לצמיתות מכל תפקיד בקבוצה ובכל מסגרת של ההתאחדות לכדורגל בישראל. בית הדין הדגיש כי מדובר בעבירות הפוגעות בטוהר המשחק ובאמון הציבור, וציטט את פסיקת בית המשפט העליון ברע"פ 5902/05 מדינת ישראל נ' אמסילי, לפיה “לטוהר המידות בספורט ישנה חשיבות מיוחדת”.

הדיין ליובין ציין כי ההגעה להסדר חסכה ניהול הליך הוכחות ממושך וחקירות נוספות, אך הבהיר כי יש לאזן בין שיקולי היעילות לבין האינטרס הציבורי והצורך בהרתעה אפקטיבית. עוד קרא לרשויות האכיפה, ובראשן משטרת ישראל, למצות את ההליכים הפליליים במקרים דומים, והדגיש כי מדובר בתופעה שיש להיאבק בה בנחישות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */