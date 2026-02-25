יום רביעי, 25.02.2026 שעה 22:38
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

אור בלוריאן עבר בדיקות בחו"ל וחתם בקנזס

בלם הפועל באר שבע חתם על חוזה לארבע שנים בקבוצה האמריקאית מה-MLS ויעבור לשורותיה בקיץ הקרוב ללא תמורה. הודעה רשמית תתפרסם בשעות הקרובות

או בלוריאן מאושר (מרטין גוטדאמק)
או בלוריאן מאושר (מרטין גוטדאמק)

בלם הפועל באר שבע, אור בלוריאן, חתם על חוזה לארבע שנים בקבוצת קנזס סיטי מה-MLS, ויעבור לשורותיה בקיץ הקרוב ללא תמורה. בשעות הקרובות קנזס צפויה להוציא הודעה רשמית על הצטרפותו בסיום העונה הקרובה בליגת העל.

בלוריאן המריא במהלך השבוע לחו"ל לצורך ביצוע בדיקות רפואיות, אותן עבר בהצלחה. לאחר מכן העביר את כל המסמכים הדרושים לראשי המועדון האמריקאי, ובכך הושלמה העסקה באופן רשמי.

מדובר במהלך משמעותי עבור הבלם בן ה-25, שימשיך את הקריירה מעבר לים וינסה להשתלב בליגה האמריקאית החל מהעונה הבאה.

כיצד ב”ש תגיב לכך בקיץ?

בקבוצה הדרומית ידעו על הכוונה של הבלם לצאת לחו"ל מהקיץ ולכן השחקן לא האריך את חוזהו. כעת נותר לראות כיצד ייערכו בבאר שבע מקצועית לקראת העזיבה בקיץ.

