מכבי עירוני אשדוד ביצעה 20 העברות/השאלות

מועד העברות של אמצע עונת 2025/26 בליגה א' מאחורינו. הקבוצה שביצעה לא פחות מ-20 העברות/השאלות היא מכבי עירוני אשדוד, הפועלת תחת הנאמן עו"ד אורון קרן, אחרי פירוק העמותה בידי בית המשפט המחוזי בבאר שבע. מעבר לפירוק העמותה, לקבוצה הופחתו 12 נקודות בפועל, כך שחולקת היא המקום האחרון בליגה א' דרום עם בית"ר נורדיה ירושלים.

מכבי עירוני אשדוד קיבלה לידיה את גפן מינדל, ששיחק עד כה העונה במ.כ אולמות ראשון לציון (כדורגל אולמות), לידור יוסף מעירוני בית שמש (בוגר מחלקת הנוער של בית"ר נורדיה ירושלים), רוי אפללו מהכח מכבי עמידר רמת גן (בוגר מחלקת הנוער של שמשון תל אביב), אוהדי דמרי, שלא שיחק העונה ולו דקת משחק (בעונה החולפת שחקן הפועל לוד);

מכבי עירוני אשדוד בימים יפים יותר בתחילת העונה (יונתן גינזבורג)

עמוס ממו ממכבי קריית מלאכי, ירין שלום ממ.כ אולמות ראשון לציון, איתי סבן שחקנה של הכח מכבי עמידר רמת גן (נוער ובוגרים), גלעד מלכה ששיחק פעמיים העונה בבית"ר יבנה, רותם גפני ממכבי קריית מלאכי (בוגר מחלקת הנוער של מ.ס אשדוד) ואדם מזרחי שפתח עונה בהפועל מרמורק, במדיה רשם חמש הופעות וכרטיס אדום אחד.

מכבי עירוני אשדוד שחררה את טיזיאנו צ'קאנה לעירוני אשקלון מליגה ב' דרום ב', שי מושל למכבי קריית מלאכי מליגה א' דרום, אליה ביטון להפועל הרצליה מליגה א' דרום, בן ריבוח למ.ס שיכון המזרח מליגה ב' דרום ב', עילאי כהן להפועל אשדוד מליגה ב' דרום ב';

ליעד כהן להפועל הרצליה מליגה א' דרום, מאור בן חמו למכבי יבנה מליגה א' דרום, דניאל שורצבוים לעירוני בית דגן מליגה ב' דרום א', דוד מנטייב להפועל מרמורק מליגה א' דרום ורואי בן בסט לעירוני בית שמש מליגה ב' דרום ב'.