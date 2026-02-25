יום רביעי, 25.02.2026 שעה 10:30
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
153-166גרמניה1
128-66סלובקיה2
96-76צפון אירלנד3
013-16לוקסמבורג4
 בית 2 
142-146שווייץ1
115-66קוסובו2
48-36סלובניה3
212-46שבדיה4
 בית 3 
137-136סקוטלנד1
117-166דנמרק2
712-106יוון3
217-46בלארוס4
 בית 4 
164-166צרפת1
1011-106אוקראינה2
711-136איסלנד3
116-36אזרבייג'ן4
 בית 5 
162-216ספרד1
1312-176טורקיה2
315-76גיאורגיה3
319-36בולגריה4
 בית 6 
137-206פורטוגל1
107-96אירלנד2
810-116הונגריה3
319-36ארמניה4
 בית 7 
204-278הולנד1
177-148פולין2
1014-88פינלנד3
519-48מלטה4
315-68ליטא5
 בית 8 
194-228אוסטריה1
177-178בוסניה2
1310-198רומניה3
811-118קפריסין4
039-28סן מרינו5
 ??? 9 
245-378נורבגיה1
1812-218איטליה2
1220-198ישראל3
421-88אסטוניה4
132-58מולדובה5
 בית 10 
187-298בלגיה1
1611-218ווילס2
1310-138צפון מקדוניה3
813-98קזחסטן4
031-08ליכטנשטיין5
 בית 11 
240-228אנגליה1
145-78אלבניה2
1310-98סרביה3
515-58לטביה4
116-38אנדורה5
 בית 12 
224-268קרואטיה1
168-188צ'כיה2
129-118איי פארו3
917-88מונטנגרו4
028-38גיברלטר5

"לא להעניש את הנבחרת בגלל סכסוך פוליטי"

בצל הקריאות הרבות מאירופה לסרב לקיים את המשחקים מול ישראל, שר הספורט האירי, פטריק אודונובן, תומך בלשחק: "לנבחרת שלנו אין שום קשר לזה"

|
שחקני נבחרת ישראל (IMAGO)
שחקני נבחרת ישראל (IMAGO)

שר הספורט של אירלנד, פטריק אודונובן, הבהיר כי נבחרת אירלנד בכדורגל לא צריכה “להיענש בגלל סכסוך פוליטי”, וקרא לכך שהנבחרת תשחק שני משחקים מול ישראל בהמשך השנה.

הדברים נאמרו עם השקת אסטרטגיית דיפלומטיית הספורט החדשה של ממשלת אירלנד, שמטרתה להגדיר כיצד המדינה תשתמש בספורט כדי "לקדם את האינטרסים והערכים של המדינה בעולם". המסגרת הבינלאומית החדשה מציגה תוכניות לשימוש אסטרטגי בספורט לצורך יצירת שותפויות בינלאומיות, העלאת הפרופיל של אירלנד וחיזוק הקשר עם התפוצה האירית ברחבי העולם.

אודונובן דחה את הטענות שלפיהן תוכנית הדיפלומטיה החדשה סותרת את עמדת הממשלה שלפיה יש לשחק מול ישראל בהמשך השנה, זאת על רקע ההאשמות כלפי הצבא הישראלי ב”רצח עם” בעזה. הוא דיבר בצד המגרש באצטדיון אביבה, שבו צפויה ישראל לפגוש את אירלנד בהמשך השנה, והגן על עמדתו.

פטריק אודונובן (רויטרס)פטריק אודונובן (רויטרס)

חבר הפרלמנט מלימריק אמר: "אם המשחקים לא יתקיימו, המפסידה הגדולה תהיה נבחרת אירלנד בכדורגל. יש לנו הזדמנויות גם מחוץ למגרש. יש סכנה בפוליטיזציה של צעירים שמגיעים לשחק עבור המדינה שלהם. אני לא חושב שלמישהו באירלנד יש חשבון עם נבחרת הכדורגל של ישראל. כן יש חשבון עם ממשלת ישראל, אבל אני חושב שצריך להפריד בין השניים, ואני חושב שרוב האנשים יכולים להפריד ביניהם בכנות".

“אף אחד לא ירצה לראות את הנבחרת נענשת בגלל סכסוך פוליטי”

כשנשאל שוב בנושא, הוסיף השר: "אני לא חושב שמישהו ירצה לראות את הצעירים האירים, שעושים עבודה מצוינת כרגע, נענשים בגלל סכסוך פוליטי שאין להם שום קשר אליו".

התאחדות הכדורגל האירית התמודדה לאחרונה עם קריאות מצד גורמים ספורטיביים ופוליטיים לסרב לשחק מול ישראל במסגרת משחקי ליגת האומות בחודשים ספטמבר ואוקטובר. ההתאחדות אף קראה להשעות את ישראל מתחרויות אופ"א, אך הגוף האירופי מאפשר לנבחרת הישראלית להשתתף כרגיל.

שחקני אירלנד (רויטרס)שחקני אירלנד (רויטרס)

בנוסף, התייחס שר הספורט גם לסוגיית הביטחון במקסיקו לקראת מונדיאל 2026. בסוף השבוע חיסלו כוחות מיוחדים במקסיקו את ראש קרטל הסמים אל מנצ'ו, מה שהוביל לגל אלימות ברחבי המדינה מצד אנשיו.

מקסיקו אמורה לארח יחד עם ארצות הברית וקנדה את גביע העולם בקיץ הבא, ואירלנד צפויה לשחק במקסיקו אם תעפיל לטורניר באמצעות ניצחונות על צ'כיה ודנמרק. אודונובן אמר בנושא: "אני מניח שעד שהמונדיאל יגיע, ואם אירלנד תעפיל אליו, הסדר ישוב לאותם אזורים. זה בראש ובראשונה עניין של הרשויות במקסיקו, ובהמשך עניין של פיפ"א כגוף המנהל, לוודא שאוהדים מכל המדינות שיגיעו לערים המארחות במקסיקו יהיו בטוחים".

