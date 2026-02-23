אביו של בואטנג נפטר, השחקן יישאר בישראל

עמנואל בואטנג חווה בימים האחרונים טרגדיה אישית קשה, לאחר שאביו נפטר. בהפועל תל אביב ליוו את השחקן מקרוב והבהירו כי ההחלטה אם להישאר בישראל או להמריא להלוויה נתונה בידיו בלבד. לאחר התייעצות עם הצוות המקצועי וההנהלה, בואטנג בחר בשלב זה להישאר בארץ, כשחלק מבני משפחתו צפויים להגיע לישראל במהלך השבוע.

בהפועל ת”א עוטפים את השחקן

במועדון הדגישו כי ימשיכו לעטוף את השחקן בתקופה הרגישה, כאשר השחקנים הזרים בקבוצה נשארים לצידו ולא משאירים אותו לבד. נכון לעכשיו, בואטנג לא אמור לטוס לחו"ל וממשיך לשהות בישראל, כשבהפועל ת"א שמים את הדגש על תמיכה אישית מלאה מעבר לשיקולים מקצועיים.

בואטנג, בן 29, חתם רשמית בתחילת פברואר בהפועל תל אביב כחלק מחיזוקי החורף של הקבוצה. הוא הגיע לאחר עונה בגזיאנטפ מהליגה הטורקית הראשונה, שם רשם מאז ינואר 2025 32 הופעות בכל המסגרות וכבש 6 שערים. קודם לכן שיחק באל אורובה הסעודית, במדיה ערך 13 משחקים וכבש 2 שערים.

הקריירה של החלוץ כוללת תחנות מרשימות נוספות באירופה ובאסיה. בריו אבה הפורטוגלית רשם שתי קדנציות עם 88 הופעות ו-15 שערים בסך הכל, בדאליין פרופשיונל הסינית שיחק 43 פעמים וכבש 16 שערים, בלבאנטה הספרדית רשם 48 הופעות ו-8 שערים, כולל שלושער זכור במיוחד מול ברצלונה, ובמוריירנסה הפורטוגלית תרם 13 שערים ב-67 הופעות. כעת, לצד האתגר המקצועי באדום, הוא מתמודד גם עם תקופה אישית לא פשוטה, כשבהפועל מקווים שיוכל למצוא מעט שקט בתוך המעטפת התומכת שהקבוצה מעניקה לו.