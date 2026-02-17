"תקשורת הספורט רעה, נכנסים בדניאל על 200"

נועה קירל, כוכבת הפופ הגדולה ואשתו של השוער דניאל פרץ, חוזרת לפארק הירקון בפעם החמישית תחת הכותרת 'חוזרת הביתה', ולשם כך ערכה מסיבת עיתונאים בבית הוריה שברעננה.

על היכולת לשלב בין כל עיסוקיה וחיי הנישואים: "הסוד הוא לרצות, אם רוצים אז אפשר הכל. יש תקופות שאני יותר אישה נשואה ויש תקופות שאני יותר נועה שמופיעה. לכל דבר היה את התקופה שלו. כשאני אצל דניאל אני אצל דניאל. זה עניין של איזון ואני עוד לומדת לאזן את זה וזה לא תמיד קל, יש תקופות שהמעברים יותר חדים.

כשאני טסה לדניאל אני טסה לדירה בסאות'המפטון, אין כלום, אני לבד והכל ריק. אני מכינה לאכול ואני אומרת לעצמי 'איזה מוזר, רק מקודם הייתי בעולם הכוכבות'. זה קשה לנפש להכיל בשנייה, אני סוג של חיה חיים כפולים קצת. אני לומדת לא לוותר על הזוגיות וחשוב לי להשקיע בזה, כי זוגיות זו עבודה והכי כיף לי כשאני איתו. אני עובדת על איזון אבל אין לי נוסחה מושלמת".

“תלויה בניצחונות והפסדים, אם סאות’המפטון תעלה לפלייאוף דניאל לא יהיה בהופעה. כבר לא יודעת מה אני רוצה”

על השאלה האם דניאל יגיע להופעה הפעם: "הוא לא היה אף פעם, שנה שעברה הוא היה בחזרה הגנרלית, אבל לא היה בשום הופעה. דניאל אמור לסיים את העונה בתחילת מאי אז זה אומר שהוא אמור להיות אבל זה הכי הבדיחה שלנו, אני תלויה בניצחונות ובהפסדים שלו בגדול. אם הם יעלו לפלייאוף אז הוא לא יהיה, ואנחנו רוצים שהוא יעלה אז אני לא יודעת כבר מה אני רוצה. אם אני רוצה שהוא יהיה או לא יהיה בהופעה. הרצון שלי כנועה זה שהוא יהיה בהופעה, אבל טוב לו לא להיות כדי לעלות לפלייאוף ואז אולי הם יעלו ליגה שזה ממש חשוב, נהייתי פרשנית ספורט. אז בוא נראה זה תלוי בקבוצה".

נועה קירל ודניאל פרץ (ערן בארי)

על תקשורת הספורט: "אני לא הייתי קוראת ספורט בכלל מן הסתם לפני שהכרתי את דניאל, והיום לא נעים לי להגיד יש לי פושים רק של ספורט סורי. אני אובססיבית ורק שתדעי שקצת נדפק לי המוח, אני ממש אוהבת וזה ממש בידור. הספורט זו רכילות. היא צהובה גם לפעמים וכיפית ואני אוהבת. זה מעניין! ואתם יכולים גם להיות רעים תקשיבי, רעים! זה רוע. כולם יכולים להיות רעים כן? אוהבת את העיתונאים, אבל זה חלק מהעבודה, אבל בספורט יותר רעים ולא ידעתי עד כמה. בספורט לא חשבתי ככה, זה יותר גרוע”.

קירל המשיכה: “אני יכולה לעשות שיר אחד שפחות יצליח וכן יכתבו, אבל אם הוא עושה משחק אחד לא טוב כולם נכנסים בו על 200 וזה קשה. אני קוראת תגובות שלו והוא לא קורא הוא הכי חזק בעולם, ואני אומרת 'למה רשמו את זה?!', הוא לא יכול לעשות כל משחק טוב זה מאוד קשה, אז אם במשחק אחד הוא פחות טוב 'הוא אשם' וגומרים אותו ונגמר לו, זה מאוד גומר ואמוציונאלי ברמות. גם אוהדים זה דבר קשה. על שיר פחות טוב המעריצים שלי לא יכעסו עליי, פה אם יש משחק פחות טוב אז אוהדים יכולים להתהפך עליו. אני מתעצבנת יותר ממה שאני מתעצבנת על עצמי וזה לא קל, זה הרבה התמודדות אבל אנחנו עושים את זה ביחד יד ביד".

נועה קירל ואמא אילנה (רדאד ג'בארה)

“הקריירה של דניאל תופסת צד חזק בחיים שלי, תחום לא פחות קשה מהתחום שלי אם לא יותר”

על הקריירה של דניאל לאחרונה: "יש לי מלא מה להגיד. זה תופס צד מאוד חזק בחיים שלי, הספורט והכדורגל מן הסתם. זה תחום מאוד קשה לא פחות מהתחום שלי אם לא יותר. לא הבנתי עד כמה זה קשה. פיזית ידעתי, מנטלית לא ידעתי עד כמה. בכללי כל מעבר הוא קשה ופתאום אני אשת כדורגלן שעוברת מדינה ותומכת בו, מצד אחד זה מאוד כיף יש פה מישהו שהוא לצידי ואני רוצה שיהיה לו טוב, ושהוא יגשים את החלומות שלו ואני הכתף התומכת. אני יודעת כמה זה חשוב בתור מישהי שבאה עם קריירה ורק רוצה שבן הזוג שלה יתמוך בה ויהיה איתה, אז אני משתדלת לעשות את זה בשבילו ואני רואה את זה מהצד וזה מאוד קשה.

הוא בתקופה עכשיו של משחקים כל כמה ימים וזה קשה פיזית ומנטלית, אבל אני שמחה בשבילו הוא הכי מקצוען בעולם. הוא עובד כל כך קשה ושרק יצליח, אני אהיה לתמוך בו והוא שם לתמוך בי. ואני גם נהנית להגיע למשחקים לא אשקר, מה זה נהנית אני עוד שניה בהתקף לב, אבל כיף לי פתאום לבוא, לשבת, ליהנות, לראות משחק. אני גם מקללת במשחקים. אבל זה מעניין לא חשבתי שאהיה בסיטואציה כזו".