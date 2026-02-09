דווקא עכשיו: בית״ר תשבור את הסטטיסטיקה?

הפעם האחרונה שבית"ר ירושלים ניצחה את הפועל באר שבע באצטדיון טרנר הייתה בדצמבר 2019. אז רוני לוי עמד על הקווים, שלומי אזולאי כבש ובית"ר יצאה עם ניצחון 0:1. הערב (שני, 20:30) שוב תפגוש בית”ר את הדרומיים למשחק עונה מרתק.

מאז אותו ניצחון, הצהובים שחורים מתקשים באופן בלתי מוסבר מול באר שבע, גם בטרנר וגם בטדי. הניצחון האחרון של בית"ר על המוליכה בטדי התרחש אי שם באפריל 2013, נתון מטריד מאוד מבחינת המועדון מהבירה.

דווקא עכשיו, אחרי הסנוקרת שספגה הקבוצה של ברק יצחקי מול בני יהודה וההדחה מגביע המדינה, היא צריכה לקום מהקרשים לסיבוב נוסף. ייתכן שאף יש יתרון בכך שבית"ר מגיעה למשחק העונה מהמקום השני, עם פחות לחץ וידיעה שגם תוצאת תיקו תשאיר אותה חזק בתמונת האליפות.

אוהדי בית"ר ירושלים (חגי מיכאלי)

בלי הקהל, האתגר גדול יותר

בית"ר תגיע למשחק העונה ללא הקהל שלה, נתון משמעותי מאוד עבור השחקנים. העונה הפכו אוהדי בית"ר לפקטור מרכזי בהצלחת הקבוצה, דבר שבא לידי ביטוי במשחקי סולד אאוט בטדי, בניצחון 2:6 על מכבי תל אביב, וגם בסמי עופר מול מכבי חיפה, שם זיו בן שימול הכריע בדקות הסיום.

לקהל ביציעים יש משמעות. הוא נותן ביטחון, מעניק אקסטרה דלק ברגעים שפחות הולך, ואת זה לא יהיה לבית"ר הערב בטרנר. ירדן שועה, איילסון טבארש, עדי יונה וסמואל קאלו יצטרכו להתנתק מהאווירה העוינת כדי להוציא תוצאה.

טבילת האש של עוזר

אם לא די בהיעדר הקהל, גם מיגל סילבה לא יעמוד לרשות הקבוצה לאחר שספג כרטיס אדום מול בני יהודה. מי שיפתח בין הקורות הוא יונתן עוזר, שבעונה שעברה שיחק בליגה הלאומית. זו אינה הופעת בכורה שלו העונה, אך מדובר בטבילת אש רצינית מול יריבה ישירה למאבק האליפות.

יהונתן עוזר (חגי מיכאלי)

מדובר במשחק חוץ קשה, בו עוזר יידרש להפגין ביטחון שישפיע על כל קו ההגנה. למרות הניסיון של קראבלי, גדרני, מורוזוב וירדן כהן, בבית"ר רוצים להרגיש בטוחים שיש מאחוריהם שוער יציב ושולט ברחבה.

במועדון אמרו עליו: “הוא מתאמן היטב ומשדר ביטחון, יש לו את הנתונים, הוא רק צריך להגיע למשחק שקט ובטוח ולקחת את ההזדמנות, זו מתנה להגיע למשחק כזה בסיטואציה הזו, שחקנים חולמים על רגעים כאלה".

אצילי בחוץ והחיסרון מורגש

המכה המשמעותית ביותר עבור בית"ר היא היעדרותו של עומר אצילי. במשחק עונה בטוטו טרנר, מדובר בחיסרון קריטי. גם כשאינו דומיננטי לאורך 90 דקות, אצילי הוא שחקן של מספרים, של ביצועים ושל הרתעה. שחקן שמושך תשומת לב ומאלץ את היריבה להיערך אליו במיוחד.

עומר אצילי מאוכזב (רדאד ג'בארה)

בהיעדרו, משהו נפגם באיכות ההתקפית של בית"ר. פחות פתרונות יצירתיים ולא במקרה דווקא שחקני ההגנה הם אלה שכבשו במשחקים האחרונים. אצילי חסר במיוחד לירדן שועה, בכל הקשור להבנה העיוורת ביניהם, לחלוקת הנטל במעברים, לחילופי המקומות ולכוח ההרתעה.

למרות הכל, יש מה למכור

אצילי מחוץ לסגל ויצחקי שוב צריך למצוא פתרונות, אך בבית"ר מאמינים שיש להם כלים להתמודד. בוריס אינו וגונזאלס מצטרפים לחלק הקדמי, צמד הבלמים נחשב לאיכותי, ועם שחקנים כמו דור מיכה, ירדן שועה, ירין לוי ועדי יונה, הצהובים שחורים מאמינים שיש להם מה למכור למרות כל הבעיות האובייקטיביות.

עבור בית"ר ירושלים זה הזמן לשבור את הסטטיסטיקה, לנצח בטרנר ולהצהיר רשמית שהיא רצה לאליפות. לפעמים, רק ככה זוכים בתואר.