ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14

בלומפילד יהיה מלא, התחרות על הסגל חזרה

מכבי ודיילה מחכים לריינה ב-20:00, מרבית הכרטיסים אזלו. בליץ' וסיסוקו שוב כשירים ועם קמארה בשבוע הבא, כבר יהיה מאבק רציני גם על מקום בספסל

|
שחקני מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)
שחקני מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)

מכבי תל אביב תארח הערב (שני, 20:00) את מכבי בני ריינה באצטדיון בלומפילד ותקווה להמשיך את המומנטום החיובי שהיא החלה גם מול נועלת טבלת ליגת העל. האלופה רוצה לחבר ניצחון שלישי ברציפות תחת המאמן החדש, רוני דיילה, והיא צפויה לתמיכה רחבה במגרש כאשר מרבית חבילות הכרטיסים שהוציאו הצהובים למכירה כבר אזלו, מה שעל הנייר אמור להבטיח בלומפילד מלא. 

את הבאז החיובי סביב דיילה והקהל הצהוב היה אפשר להרגיש מול 6,000 אוהדים באצטדיון בנתניה בבכורה שלו ולאחר מכן מול 11,000 ברבע גמר הגביע מול מכבי יפו, ואלו היו שני משחקי חוץ מבחינת הצהובים. כעת כאשר קהל המנויים יכול להגיע למשחק בתוספת מכירת החבילות הנפרדות למי שאינו מנוי, במכבי ת"א יש התרגשות לקראת הערב ומקווים כי עם התמיכה מהיציעים הקבוצה תשכיל לרשום ניצחון נוסף שישלח אותה במומנטום טוב לשבוע ההכנות לקראת בית"ר ירושלים בטדי.

אחרי תקופה ארוכה מאוד של שלל פציעות והיעדרויות, הערב תחסר מכבי ת"א את הייטור בשל צבירת כרטיסים צהובים וגם את מוחמד עלי קמארה, שרק חוזר מהפציעה שספג בדרבי, אולם, לראשונה מזה זמן רב אפשר לראות באימוני הצהובים את מרבית השחקנים על הדשא ולא בחדר הטיפולים או בחדר הכושר - מה שמעיד על כך שהתחרות הגדולה על המקום בסגל חזרה.

רוני דיילה (רדאד גרוני דיילה (רדאד ג'בארה)

דוידה כשיר, ההערכה: דיילה ימשיך עם מרבית ה-11 מק”ש

מי שמוביל את חזרת התחרות הזו הוא כריסטיאן בליץ', כאשר הציפייה היא שקמארה יהיה כשיר למחזור הבא בטדי. הקשר הסרבי ישחק מעתה עם מסכה ונכלל בסגל של דיילה, כאשר גם איסוף סיסוקו שנח במשחק האחרון ואחד לפני כן החמיץ בעקבות כרטיסים צהובים, יכול לשוב לסגל של המאמן הנורבגי. 

אושר דוידה כשיר למשחק הערב ומעתה יזכה לתחרות רצינית בעמדה שלו אחרי ההופעה המרשימה של אמיר סהיטי במשחק הגביע מול יפו, שם כבש צמד. רז שלמה צפוי לפתוח לצידו של טייריס אסאנטה, כאשר ההערכה היא שדיילה ימשיך עם מרבית ההרכב שפתח מול ק"ש מעבר לשינוי הכפוי בהגנה. הפעם, גם יחכה לו כוח משמעותי על הספסל.

