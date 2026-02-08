יום ראשון, 08.02.2026 שעה 13:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14

אבל בהפועל באר שבע: אלי אלאלוף הלך לעולמו

מי שהיה חבר הנהלה במשך שנים רבות והביא את אלונה ברקת למועדון ב-2007 הלך לעולמו. היה חבר כנסת וזכה בפרס ישראל. הפועל ב"ש ויצחק הרצוג ספדו

|
שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)

אבל בהפועל באר שבע. אלי אלאלוף שהיה חבר הנהלה במועדון בעבר ואף הביא למועדון את אלונה ברקת ב-2007 הלך היום (ראשון) לעולמו. “אלי היה שותף לדרך שלנו לאורך שנים רבות. היה חבר הנהלה במשך שנים, והקבוצה תמיד הייתה נטועה עמוק בליבו. מעבר לעשייתו למען המועדון, אלי שימש כחבר כנסת וזכה בפרס ישראל על תרומתו המיוחדת לחברה הישראלית ולתחום הרווחה. לנגד עיניו, תמיד ראה את האחר ותמיד חיפש כיצד יכול לעזור, גם דרך הספורט והכדורגל, וגם בדרכים רבות אחרות”, ספדו בבאר שבע.

נשיאת המועדון, אלונה ברקת ספדה: "קיבלתי בעצב רב את הידיעה על פטירתו של אלי אלאלוף ז"ל. אלי היה זה שיצר את הקשר הראשוני ביני לבין המועדון. הוא חיבר ביני לבין העיר והאנשים, מתוך אמונה עמוקה בכוח של קהילה וביכולת של עשייה משותפת לשנות מציאות”.

“אלי היה איש של נתינה ואהבת הזולת. כל חייו עסקו בעזרה למען האחר וזאת בשקט ובענווה. תמיד ראה קודם את את מי שזקוק ואת מי שאפשר לעזור לו עוד קצת. כך פעל בכהונתו כחבר כנסת, כך פעל בתפקידיו הרבים במהלך חייו וכך פעל גם בתוך המועדון שלנו, כחבר הנהלה וגם כאשר לא שימש בתפקיד רשמי, אז עודד, תמך מהיציע ותרם לנו מניסיונו הרב”.

“הוא האמין באנשים, האמין באוכלוסיות המוחלשות והאמין שכדורגל יכול להיות הרבה מעבר למשחק: כלי לחיבור, לתקווה ולחיזוק החברה הישראלית. אלי השאיר חותם עמוק בלבבות של רבים, וגם בליבי. דרכו, ערכיו ומורשתו ילוו אותנו לעד. יהי זכרו ברוך", הוסיפה.

אלי אלאלוף (הפועל ב"ש)אלי אלאלוף (הפועל ב"ש)

הרצוג: “חבר יקר ואהוב”

נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד: ״בלב כואב אנו נפרדים מח״כ לשעבר וחתן פרס ישראל אלי אלאלוף ז״ל. אלי היה חבר יקר ואהוב, מנהיג חברתי מן המעלה הראשונה ואדם של חזון ומעש. זכיתי לקיים איתו לא אחת שיחות מרתקות בנוגע לאתגרי המדינה והחברה. 

“אלי ז״ל הקדיש את חייו למאבק בעוני, לצמצום פערים ולחיזוק הערבות ההדדית בחברה הישראלית, מתוך אמונה עמוקה בכבוד האדם ובאחריותה של המדינה להושיט יד למי שזקוקים לכך. ועדת אלאלוף למיגור העוני שעמד בראשה, הייתה מסמך יסוד חשוב - קריאת כיוון מוסרית וחברתית, שמהדהדת עד היום את הצורך בצדק חברתי”.

“מורשתו חקוקה בעשייתו, בערכיו וברבבות האנשים שחייהם הושפעו מפעולתו. תנחומיי הכנים למשפחתו, לחבריו ולכל מוקיריו. יהי זכרו ברוך״.

