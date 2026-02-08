אבל בהפועל באר שבע: אלי אלאלוף הלך לעולמו

אבל בהפועל באר שבע. אלי אלאלוף שהיה חבר הנהלה במועדון בעבר ואף הביא למועדון את אלונה ברקת ב-2007 הלך היום (ראשון) לעולמו. “אלי היה שותף לדרך שלנו לאורך שנים רבות. היה חבר הנהלה במשך שנים, והקבוצה תמיד הייתה נטועה עמוק בליבו. מעבר לעשייתו למען המועדון, אלי שימש כחבר כנסת וזכה בפרס ישראל על תרומתו המיוחדת לחברה הישראלית ולתחום הרווחה. לנגד עיניו, תמיד ראה את האחר ותמיד חיפש כיצד יכול לעזור, גם דרך הספורט והכדורגל, וגם בדרכים רבות אחרות”, ספדו בבאר שבע.

נשיאת המועדון, אלונה ברקת ספדה: "קיבלתי בעצב רב את הידיעה על פטירתו של אלי אלאלוף ז"ל. אלי היה זה שיצר את הקשר הראשוני ביני לבין המועדון. הוא חיבר ביני לבין העיר והאנשים, מתוך אמונה עמוקה בכוח של קהילה וביכולת של עשייה משותפת לשנות מציאות”.

“אלי היה איש של נתינה ואהבת הזולת. כל חייו עסקו בעזרה למען האחר וזאת בשקט ובענווה. תמיד ראה קודם את את מי שזקוק ואת מי שאפשר לעזור לו עוד קצת. כך פעל בכהונתו כחבר כנסת, כך פעל בתפקידיו הרבים במהלך חייו וכך פעל גם בתוך המועדון שלנו, כחבר הנהלה וגם כאשר לא שימש בתפקיד רשמי, אז עודד, תמך מהיציע ותרם לנו מניסיונו הרב”.

“הוא האמין באנשים, האמין באוכלוסיות המוחלשות והאמין שכדורגל יכול להיות הרבה מעבר למשחק: כלי לחיבור, לתקווה ולחיזוק החברה הישראלית. אלי השאיר חותם עמוק בלבבות של רבים, וגם בליבי. דרכו, ערכיו ומורשתו ילוו אותנו לעד. יהי זכרו ברוך", הוסיפה.

אלי אלאלוף (הפועל ב"ש)

הרצוג: “חבר יקר ואהוב”

נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד: ״בלב כואב אנו נפרדים מח״כ לשעבר וחתן פרס ישראל אלי אלאלוף ז״ל. אלי היה חבר יקר ואהוב, מנהיג חברתי מן המעלה הראשונה ואדם של חזון ומעש. זכיתי לקיים איתו לא אחת שיחות מרתקות בנוגע לאתגרי המדינה והחברה.

“אלי ז״ל הקדיש את חייו למאבק בעוני, לצמצום פערים ולחיזוק הערבות ההדדית בחברה הישראלית, מתוך אמונה עמוקה בכבוד האדם ובאחריותה של המדינה להושיט יד למי שזקוקים לכך. ועדת אלאלוף למיגור העוני שעמד בראשה, הייתה מסמך יסוד חשוב - קריאת כיוון מוסרית וחברתית, שמהדהדת עד היום את הצורך בצדק חברתי”.

“מורשתו חקוקה בעשייתו, בערכיו וברבבות האנשים שחייהם הושפעו מפעולתו. תנחומיי הכנים למשפחתו, לחבריו ולכל מוקיריו. יהי זכרו ברוך״.