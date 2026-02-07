הרכבים וציונים



אחרי שלושה ניצחונות רצופים, הפועל ת"א רוצה להמשיך במומנטום. הקבוצה של אליניב ברדה מתארחת בשעה זו אצל עירוני טבריה באצטדיון בראל במחזור ה-22 של ליגת העל.

מאז ההפסד הדרמטי למכבי ת"א בדרבי בגביע המדינה, הפועל ת"א גברה 1:2 על הפועל ב"ש ו-1:2 על היריבה העירונית בליגה, ובמחזור הקודם האדומים ניצחו 0:2 את מכבי נתניה משערים של רוי קורין ועמית למקין.

לאור התקופה הטובה והניצחונות האחרונים, הפועל ת"א החלה את המחזור במקום הרביעי במרחק נקודה ממכבי ת"א. בנוסף לכך, ברדה קיבל בחזרה את שחר פיבן, סתיו טוריאל ודורון ליידנר שהחלימו מפציעות.

אצל טבריה המצב הפוך והיא הגיעה למשחק אחרי ארבעה משחקים רצופים ללא ניצחון, מתוכם שלושה הסתיימו בהפסדים. במחזור הקודם טבריה הפסידה 3:2 למכבי חיפה משער של קנג’י גורה בדקה ה-82, והיא רוצה להפתיע כדי להתרחק מהאזור המסוכן.