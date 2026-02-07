יום שבת, 07.02.2026 שעה 15:12
יום שבת, 07/02/2026, 15:00אצטדיון בראלליגת העל Winner - מחזור 22
הפועל ת"א
דקה 12
0 0
שופט: אביב קליין
עירוני טבריה
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3926-4321מכבי ת"א3
3825-3921הפועל ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2933-3721הפועל פ"ת6
2827-2421בני סכנין7
2744-3521מכבי נתניה8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2042-2521מ.ס אשדוד11
1939-3021עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14
גיא קופיצ'ינסקי | 07/02/2026 15:00
הרכבים וציונים
 
 
לויזוס לויזו (רדאד ג'בארה)
לויזוס לויזו (רדאד ג'בארה)

אחרי שלושה ניצחונות רצופים, הפועל ת"א רוצה להמשיך במומנטום. הקבוצה של אליניב ברדה מתארחת בשעה זו אצל עירוני טבריה באצטדיון בראל במחזור ה-22 של ליגת העל.

מאז ההפסד הדרמטי למכבי ת"א בדרבי בגביע המדינה, הפועל ת"א גברה 1:2 על הפועל ב"ש ו-1:2 על היריבה העירונית בליגה, ובמחזור הקודם האדומים ניצחו 0:2 את מכבי נתניה משערים של רוי קורין ועמית למקין.

לאור התקופה הטובה והניצחונות האחרונים, הפועל ת"א החלה את המחזור במקום הרביעי במרחק נקודה ממכבי ת"א. בנוסף לכך, ברדה קיבל בחזרה את שחר פיבן, סתיו טוריאל ודורון ליידנר שהחלימו מפציעות.

אצל טבריה המצב הפוך והיא הגיעה למשחק אחרי ארבעה משחקים רצופים ללא ניצחון, מתוכם שלושה הסתיימו בהפסדים. במחזור הקודם טבריה הפסידה 3:2 למכבי חיפה משער של קנג’י גורה בדקה ה-82, והיא רוצה להפתיע כדי להתרחק מהאזור המסוכן.

מחצית ראשונה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אביב קליין הוציא את המשחק לדרך!
