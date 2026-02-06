יום שישי, 06.02.2026 שעה 16:39
גביע הטוטו לאומית 25-26
015-24הפועל עפולה1
 בית 1 
94-75מ.ס קריית ים1
96-84הפועל עכו2
55-44הפועל נוף הגליל3
09-54הפועל חדרה4
 בית 2 
71-64הפועל רעננה1
73-74מכבי הרצליה2
46-54הפועל כפ"ס3
 בית 3 
113-65בני יהודה1
96-84מכבי פ"ת2
45-64מכבי יפו3
36-54הפועל כפר שלם4
 בית 4 
81-64הפועל ראשל"צ1
72-54הפועל ר"ג2
45-34מ.ס כפר קאסם3
39-34עירוני מודיעין4

קאמבק מושלם: דרייפר חזר וניצח בדייוויס

הבריטי המדורג 13 בעולם שב למגרשים אחרי חמישה חודשי היעדרות, הביס את יריבו הנורבגי תוך שעה והעלה את נבחרתו ליתרון במפגש המוקדמות.

|
סטודנטים משחקים טניס שולחן. (רויטרס)
סטודנטים משחקים טניס שולחן. (רויטרס)

ג'ק דרייפר, המדורג ראשון בבריטניה ו-13 בעולם, רשם ביום חמישי האחרון חזרה מרשימה במיוחד לסבב המקצועני. לאחר היעדרות ממושכת של חמישה חודשים מהמגרשים בעקבות פציעה מורכבת, הטניסאי הלונדוני בן ה-24 לא הראה שום סימני חלודה ודרס את ויקטור דוראסוביץ' הנורבגי בתוצאה 2:6, 2:6. המשחק נערך במסגרת שלב המוקדמות של גביע דייוויס באוסלו, וסיפק הצהרת כוונות משמעותית מצד הכוכב העולה.

הניצחון של דרייפר היה תצוגת תכלית של טניס עוצמתי ומדויק, כאשר הוא נזקק ל-60 דקות בלבד כדי להכניע את יריבו המקומי. הנתונים הסטטיסטיים מהמשחק מעידים על השליטה המוחלטת שלו: דרייפר חבט שמונה אייסים וזכה ב-88% מהנקודות שבהן הכניס את ההגשה הראשונה שלו. דוראסוביץ' חסר האונים לא הצליח להגיע אפילו לנקודת שבירה אחת לאורך כל ההתמודדות, מה שהדגיש את העליונות של הבריטי על המשטח הקשה באוסלו.

עבור דרייפר, מדובר ברגע של הקלה גדולה לאחר תקופה מאתגרת מחוץ למגרשים. המשחק האחרון שבו השתתף לפני הניצחון בנורבגיה היה באליפות ארצות הברית הפתוחה באוגוסט 2024. מאז, הוא התמודד עם פציעת מאמץ מורכבת בעצם בזרוע שמאל – היד המגישה שלו – פציעה שדרשה תקופת שיקום ארוכה וזהירה במיוחד.

הדרך חזרה למגרש לא הייתה חלקה ולוותה במספר עיכובים. דרייפר תכנן במקור לחזור להתחרות כבר בדצמבר 2025 בטורניר ה-UTS בלונדון, אך נאלץ לפרוש ברגע האחרון בטענה שהוא "עדיין לא מוכן" לתחרות בעצימות גבוהה. בהמשך, הוא קיבל החלטה מושכלת לוותר גם על אליפות אוסטרליה הפתוחה בתחילת 2026, מתוך הבנה שהעומס הפיזי הכרוך במשחקים של חמש מערכות עלול לסכן את המשך החלמתו בשלב כה מוקדם של החזרה.

הניצחון המוחץ של דרייפר העניק לנבחרת בריטניה יתרון 0:1 במפגש מול נורבגיה. זמן קצר לאחר מכן, חברו לנבחרת קמרון נורי הכפיל את היתרון ל-0:2, מה שהציב את הבריטים בעמדה מצוינת להמשך המפגש. עבור דרייפר, מעבר לנקודה החשובה לנבחרת, היה זה אישור לכך שהגוף שלו מסוגל לעמוד שוב בלחץ של משחק תחרותי.

"עבר זמן רב מאוד מאז שיכולתי להתחרות על המגרש, והיום הייתה הזדמנות נהדרת לעשות זאת", שיתף דרייפר בתחושותיו לאחר המשחק. כשנשאל על תקופת ההיעדרות, הוסיף בכנות: "עברתי לא מעט מכשולים ופציעות בקריירה שלי עד כה, אבל הפציעה הזו הייתה ללא ספק המאתגרת, הקשה והמורכבת ביותר שהתמודדתי איתה".

כעת, כשהוא נראה בריא וחד, דרייפר לא מתכוון לעצור. לאחר שצלח את המשימה הלאומית במדי בריטניה, הוא צפוי לחזור לסבב ה-ATP כבר בשבוע הבא בטורניר רוטרדם, שם ינסה להמשיך את המומנטום ולטפס חזרה במעלה הדירוג העולמי. עבור עולם הטניס, חזרתו של השחקן המוכשר היא בשורה משמעותית לקראת המשך עונת 2026.

