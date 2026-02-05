יום חמישי, 05.02.2026 שעה 23:43
לקראת דוחא ודובאי: השאלות הבוערות בסבב

סבב ה-WTA מגיע לקטאר ולאיחוד האמירויות עם שני טורנירי 1000 יוקרתיים. האם סבאלנקה וריבאקינה ישלטו או שנראה אלופה חדשה ומפתיעה?

אמנדה אניסימובה מכה בכדור בעוצמה. (אימאגו)
סבב ה-WTA עובר להילוך גבוה עם ההגעה למזרח התיכון. אחרי הטורנירים באבו דאבי, אוסטרבה וקלוז'-נאפוקה, העיניים של עולם הטניס נשואות כעת לדוחא ולדובאי. שני טורנירי ה-WTA 1000 הראשונים של עונת 2026 ירכזו את מרבית שחקניות הטופ 50, שמחפשות להמשיך את המומנטום מהסבב האוסטרלי או לחלופין, להניע מחדש את העונה שלהן ולהיכנס לכושר שיא.

אחת השאלות המרכזיות לקראת המשחקים היא מי מהשחקניות תצליח לזכות בתואר WTA 1000 ראשון בקריירה. בשנה שעברה ראינו פריצות דרך מרשימות של אמנדה אניסימובה בדוחא ומירה אנדרייבה בדובאי, והשנה הרשימה ארוכה. לינדה נוסקובה הצ'כית, המדורגת 12 בעולם, נחשבת למועמדת בכירה לאחר שהגיעה לגמר בבייג'ינג בשנה שעברה. גם יקטרינה אלכסנדרובה (11 בעולם) נראית מוכנה לעשות את הצעד הבא לאחר הופעות מרשימות מול שחקניות צמרת.

שמות נוספים שעשויים להפתיע הם קרולינה מוחובה, שמחפשת תואר משמעותי שישקף את הכישרון הגדול שלה, ודיאנה שניידר המדורגת 21, שכבר מחזיקה בתארים על כל סוגי המשטחים. בגזרת הצעירות, איבה ג'וביץ' בת ה-18, שהרשימה באליפות אוסטרליה הפתוחה כשהגיעה לרבע הגמר, תנסה להוכיח שהיא שייכת לרמות הגבוהות ביותר בטורניר דובאי.

בכל הנוגע למועמדות לזכייה, המאבק המרכזי צפוי להתמקד בארינה סבאלנקה ובאלנה ריבאקינה. סבאלנקה, שמגיעה לאחר הפסד בגמר אליפות אוסטרליה הפתוחה, לא תשתתף בדוחא אך תגיע לדובאי עם רצון עז להוכיח את עליונותה. מנגד, ריבאקינה נחשבת לשחקנית הלוהטת ביותר בסבב כרגע, אך ההיסטוריה מראה כי היא טרם הצליחה לזכות בשני טורנירים רצופים בקריירה, מה שפותח פתח לשחקניות רעננות יותר.

אל לנו לשכוח את המדורגת ראשונה בעולם, איגה שביונטק, שכבר הגיעה לגמר בדובאי בעבר ותמיד נחשבת למועמדת טבעית לתואר. בנוסף, שחקניות כמו ג'סמין פאוליני, שזכתה בדובאי לפני שנתיים, מגיעות עם "רגליים טריות" לאחר סבב אוסטרלי קצר יחסית, מה שעשוי להעניק להן יתרון פיזי בטורנירים התובעניים הללו.

עם נקודות דירוג קריטיות ופרסים כספיים גדולים על הפרק, השבועיים הקרובים במזרח התיכון יספקו הצצה ליחסי הכוחות בצמרת הטניס הנשי לשנת 2026. האם השליטה של הכוכבות הגדולות תימשך, או שמא שוב נראה פנים חדשות ומפתיעות מניפות את הגביעים היוקרתיים במדבר? התשובות יתקבלו על המגרשים בדוחא ובדובאי.

