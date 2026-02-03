יום שלישי, 03.02.2026 שעה 22:18
יורוליג 25-26
71%1888-197024פנרבחצ'ה1
67%1965-207524הפועל ת"א2
64%2083-219825ריאל מדריד3
64%2118-216625ברצלונה4
64%2098-222925אולימפיאקוס5
62%2246-234626ולנסיה6
60%2148-218825הכוכב האדום7
60%2096-215825פנאתינייקוס8
58%2156-230826ז'לגיריס9
58%2228-236326מונאקו10
48%2084-207025וירטוס בולוניה11
48%2150-212525אולימפיה מילאנו12
46%2293-226726דובאי13
40%2075-198625באיירן מינכן14
40%2293-221725מכבי ת"א15
36%2260-217325באסקוניה16
33%2227-215224פאריס17
32%2232-199825פרטיזן בלגרד18
27%2225-208026אנדולו אפס19
24%2194-199025ליון וילרבאן20

רבע 3, 03:07: הכוכב האדום - הפועל ת"א 63:58

יורוליג, מחזור 26: משחק קשוח בסרביה, המארחים שולטים בריבאונד אך האדומים נשארים בעניינים בזכות וויינרייט שמוביל את טבלת הקלעים של האורחים

|
וסיליה מיציץ׳ (רועי כפיר)
וסיליה מיציץ׳ (רועי כפיר)

הפועל תל אביב בשיאו של משבר, אפילו אפשר לומר משבר גדול, והתרופה הכי טובה זה אך ורק לנצח משחקים. בשעה זו האדומים מתארחים בבלגרד אצל הכוכב האדום במסגרת המחזור ה-26 של היורוליג, במטרה לשים סוף לרצף של שני הפסדים רעים במיוחד.

מחזיקת היורוקאפ הוליכה את המפעל היוקרתי עד לא מזמן, ואז הגיעו שני הפסדים לא נעימים אחרי איבוד 27 הפרש נגד פרטיזן בלגרד והשפלה נגד באיירן מינכן בבית. המשבר קיבל חותמת גם במפעל ישראלי, עם הדחה כואבת בהיכל מנורה מבטחים להפועל ירושלים.

כעת, חניכיו של דימיטריס איטודיס במקום השלישי בטבלה עם 16 ניצחונות ושמונה הפסדים, אבל כמו שהמקום הראשון במרחק משחק אחד, המקום השביעי במרחק שני משחקים בלבד והשבוע הכפול הזה יכול להסתיים או בפסגה או מחוץ לשישייה הראשונה.

מנגד, מי שעוד בתחילת העונה חלקה את המקום הראשון עם הפועל תל אביב היא הקבוצה הסרבית, שלאט לאט איבדה גובה וכעת במקום התשיעי עם 15 ניצחונות ו-10 הפסדים. הכוכב האדום עוד הייתה במשבר, אבל כרגע לוהטת עם ארבעה ניצחונות ברצף ביורוליג, בהם קלעה 100 נקודות בממוצע.

רבע ראשון: 21:25 לכוכב האדום בלגרד

חמישיית הכוכב האדום בלגרד: קודי מילר מקינטייר, ניקולה קאליניץ’, ג’ורדן אנוורה, צ’ימה מונקה וג’ואל בולומבוי.

חמישיית הפועל תל אביב: בר טימור, וסיליה מיציץ’, קולין מקולום, איש ווינראט ודן אוטורו.

המשחק החל עם בר טימור, שהפתיע בהיותו בחמישייה הפותחת, שפתח את ההתמודדות עם צליפה מהשלוש. קצב מהיר ברבע הראשון עם חילופי סלים מרשימים, דן אוטורו וג’ואל בולומבוי עם דאנקים יפים משני הצדדים. ווינרייט עם שלשה חשובה עצר את הריצה של הסרבים, שהחלו להיכנס לקצב. שתיים וחצי דקות לסיום הרבע מוטלי עלה אל הפרקט וכבר בהתקפה הראשונה קלע את הנקודות בצבע. הכוכב האדום קטפה ברבע הראשון יותר מעשרה ריבאונדים יותר מהאדומים, דבר אשר הרתיח את דימיטריס איטודיס על הקווים. הרבע הראשון המסחרר הסתיים ביתרון 21:25 למארחים.

רבע שני: 45:49 לכוכב האדום בלגרד

הרבע השני המשיך בקצב שנגמר הראשון, הסרבים ניצלו את האיבודים של האדומים ועלו ליתרון השיא שלהם עד לנקודה זו, שעמד על תשע נקודות לאחר 13 דקות של כדורסל. פסק הזמן של איטודיס עשה את שלו עם עצירות טובות בהגנה ומהלכי התקפה נאים שהורידו את ההפרש לארבע נקודות בלבד לזכות אוברדוביץ’ וחניכיו. מקינטייר עם ניהול משחק מרשים הוביל את המארחים שחזרו ליתרון של 3 פוזשנים. הפועל לא ויתרה וחזרה למשחק בזכות החמישייה הגבוהה שהציב איטודיס, ובנוסף, בר טימור המשיך להראות שמגיעות לו יותר דקות ביורוליג עם שלשת קלאץ בשנייה האחרונה של ההתקפה. לראשונה ברבע השני, הפועל הצליחה לחזור ליתרון פחות משתי דקות לסיום המחצית. לאחר עוד מיני ריצה של המארחים המחצית הראשונה הסתיימה בתוצאה 45:49 לזכות הסרבים.

