איתן כבל: אליפות של מכבי ת"א? הכל עוד פתוח

מאמן מכבי ת”א החדש, רוני דיילה, ינסה להוביל אותה לניצחון בכורה הערב (שני, 20:00) מול עירוני ק”ש באצטדיון בנתניה. אחרי פתיחת עונה חלשה, חודשים עם כדורגל בינוני לרוב וגם תבוסות והפסד בדרבי לראשונה מאז 2014, ז’רקו לאזטיץ’ הוא כבר היסטוריה במכבי. אז איך הצהובים ייראו תחת המאמן החדש? אוהד הקבוצה, איתן כבל, דיבר על מכבי ת”א בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מה דעתך על המינוי?

״נשמע טוב. הייתי בדרבי, והייתי עם חבר שאמר לי למה השופט מוסיף ארבע דקות, ואמרתי לו שהכל יהיה טוב וקרה מה שקרה. הפועל תל אביב מוזמנת לנצח אותנו פעם ב-12 שנה. לאזטיץ׳ אולי אחלה בן אדם, אבל אני מההתחלה אמרתי שהוא אולי מורה להתעמלות, לא מאמן כדורגל. באמת לא בהיבט האישי. הוא באמת נראה סימפטי, אחלה בן אדם, פשוט לא מתאים לאמן קבוצה כמו מכבי תל אביב. אליפות? אנחנו מכביסטים ומותר לנו לפנטז. הכל עוד פתוח. יש עוד משחקים נגד הקבוצות ראש בראש. על הנייר מותר לחלום״.

אתה מאמין שעוד מכבי ת״א יכולה לקחת אליפות?

״בעיניי הכל פתוח. אני חושב שרוב האוהדים רוצים לראות מה יהיה ההרכב ומה סגנון המשחק. אנחנו מתפללים שמכבי תחזור לשחק כדורגל שמח ולא משחק שבלוני שבו כל המשחק קורה בחצי שלנו. אני מצפה מהקבוצה לתקוף יותר. אני מאמין. אני לא מאמין רק כאוהד שוטה. אני אף פעם לא מהמר נגד מכבי תל אביב. הליגה גם לא חזקה אם נגיד את האמת. זה לא שבית”ר ירושלים, הפועל באר שבע או מכבי חיפה טובות מאיתנו משמעותית. הליגה בינונית״.

שחקני מכבי תל אביב באימון (חגי מיכאלי)

אבל אם מכבי תל אביב יכולה לחלום על אליפות, אז גם הפועל תל אביב ומכבי חיפה יכולות.

״ניקח את הדרבי הבא. לא שיחקנו בדרבי האחרון טוב, אבל עדיין היינו יותר טובים. הם אמנם ניצחו, אבל השדים התערבו. הם לא היו טובים. מותר להם לשמוח, אבל בשורה התחתונה המאבק האמיתי בליגה יתקיים בין מכבי ת״א, הפועל ב״ש ובית״ר ירושלים, גם בגלל השחקנים שלהם. כל הקבוצות לא מספיק טובות, ולכן אני חושב שבמכבי תל אביב, עם מאמן חדש ורוח חדשה, הדברים יעבדו טוב״.

אתה מצפה לראות משהו אחר כבר הערב?

״בוודאי. אין לנו אפשרות לאבד נקודה אחת יותר״.

כמה דיילה כבר יכול לשנות בכמה אימונים?

״אני לא חושב שהוא ישנה פה הכל כבר הערב. יחד עם זאת, אני מצפה שהקבוצה תעמוד אחרת״.

רוני דיילה באימון הבכורה (חגי מיכאלי)

אתה חשבת שחילופי המאמנים היו צריכים לקרות קודם?

״בוודאי. עוד בעונה החולפת כבר סבלתי. לאזטיץ’ היה צריך ללכת מזמן. אני לא זוכר עונה בה מאמן במכבי תל אביב חוטף רביעייה, שישייה אחרי שישייה וזה עובר לו כלאחר יד. מצופה ממנו היה לגשת לדלת לבד״.

הרבה אוהדים אמרו שצריך היה לשלוח אותו הביתה אחרי ההדחה מול פאפוס.

״אני לא רוצה להשתמש במילים קשות, אבל היה לו כדורגל משעמם״.