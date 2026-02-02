"הספורטאי המצליח אי פעם בישראל, הוא מדהים"

דני אבדיה עשה את זה. כוכב פורטלנד קיבל הלילה (בין ראשון לשני) את החותמת הסופית על העונה האדירה שלו עם בחירתו הראשונה לאולסטאר. מדובר בהישג חסר תקדים שאף ישראלי לא עשה לפניו והוא יהיה בין 24 השחקנים במשחק הכוכבים בלוס אנג’לס.

אחרי הבחירה, בתקשורת בארצות הברית התייחסו לדני אבדיה ורשמו: “הוא השאיר את קוואי לנארד בחוץ, זה מדהים. עונת הפריצה שלו זיכתה אותו בבחירה לאולסטאר”, כשבנוסף גם נכתב: “אבדיה הוא הישראלי הראשון שנבחר לאולסטאר, זה בזכות שעזר לייצב את הבלייזרס המתאוששים”.

ב’אתלטיק’ גם כן דיברו על אבדיה: "כוכב הפריצה החדש של ה-NBA, עלייתו הבלתי צפויה גרמה לו להיות המועמד המוביל לתואר השחקן המשתפר ביותר”. בנוסף, הכריזו: “הוא השחקן הכדורסל המצליח ביותר בישראל, או שאולי הספורטאי המצליח ביותר.

“וושינגטון מתחרטת כבר עכשיו. הוא עושה את המשכורת הממוצעת בליגה ומגיע למספרים אליהם מגיעים רק ניקולה יוקיץ' ולוקה דונצ'יץ'. הוא היה צריך לקחת המון על עצמו. כשהוא משחק, ההתקפה של פורטלנד ברמת העשירייה הראשונה בליגה. כשהוא על הספסל, היא הגרועה ביותר”.