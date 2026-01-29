"התמונה של איסט בב"ש - אקט מגעיל ולא מכבד"

הפועל באר שבע הודיעה היום (חמישי) על החתמתו לשנתיים של חלוץ הפועל חיפה, ג’בון איסט, שיחבור לחבורה של רן קוז’וק החל מהעונה הבאה (2026/27).

במועדון מהכרמל לא אהבו את התמונה של הדרומיים, עם איסט במדי הקבוצה, והגיבו בזעם: “זה מגעיל להתנהג ככה. יש לנו משחק מולם בעוד שבועיים. זה אקט מכוער ולא מכבד. אם התייחסנו עד כה בכבוד לסאגה הזאת, אולי מגיע להם את אותו כבוד שנותנים לנו. זה לא כיבד אותנו כמועדון שנלחם על חייו בליגה, ולא את קהל האוהדים הגדול שלנו. בחיים יש קארמה”.

הצפוניים אכן יתארחו אצל הקבוצה מבירת הנגב בחודש פברואר, כאשר בינתיים הם מחכים למחזור הקרוב מול בית”ר ירושלים – שם למרות המשוכה הקשה, ינסו לצאת לדרך חדשה תחת חיים סילבס.

ג'בון איסט (האתר הרשמי של הפועל ב"ש)

המספרים של איסט

ג’בון איסט הגיע בעונה שעברה להפועל חיפה ורשם 14 שערים ושישה בישולים אשתקד בעונה נפלאה שלו עם הצפוניים, כאשר העונה הוא עם תשעה שערים ושלושה בישולים ב-20 המחזורים ששוחקו. החלוץ הג’מייקני עושה את קפיצת המדרגה ומגיע לקבוצת צמרת, כשהוא ינסה לעזור לרן קוז’וק בעונה הבאה.