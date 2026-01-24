חיפה מקווה להחתים את ברוניניו ביומיים הקרובים

מכבי חיפה תקיים היום (שבת) בשעה 15:00 את משחקה בחוץ מול מכבי נתניה במטרה ובמגמה להמשיך את המומנטום החיובי שפיתחה בתקופה האחרונה, כאשר המאמן ברק בכר תרגל שני שינויים מההרכב שפתח מול מכבי תל אביב: שון גולדברג יפתח על חשבון אלעד אמיר הפצוע ואילו קאני סילבה יפתח על חשבון קני סייף.

מלבד זאת, הרכש החדש סדריק דון ייכלל לראשונה בסגל הקבוצה על חשבון מתיאס נהואל שאמור לעזוב את הארץ בימים הקרובים. בכר מודע לרצון הגדול להמשיך ולנצח, אבל יחד עם זאת יודע היטב שמול קבוצתו תופיע קבוצה מאוד טקטית שתנסה להערים קשיים.

גיא מלמד שמצוי בכושר מצוין יפתח בחוד לצידם של קנג'י גורה וסילבה קאני. גם גורה כמו מלמד מצוי בכושר מצוין, מה שמעורר אופטימיות שגם הפעם ניתן יהיה לראות את השניים כובשים. מכבי חיפה נמצאת בנקודת זמן זאת עם לא מעט חוסרים של שחקנים ועם לא מעט שחקנים צעירים מבית שמשתלבים בסגל וחלקם גם בהרכב.

סילבה קאני (עמרי שטיין)

פדראו יושאל?

הדבר לא מבטיח שזה יימשך בעתיד, שכן חזרתם של שחקנים כמו עבדולאי סק, עלי מוחמד, איתן אזולאי ודולב חזיזה כמו הצטרפותו של סדריק דון ואולי גם ברוניניו או מנואל בנסון, עלולה לשנות שוב את האיזון ולדחוק לא מעט שחקני נוער חזרה לקבוצת הנוער.

כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, מכבי חיפה עשויה להשאיל את פדראו לקבוצה אחרת על מנת להביא קיצוני ימני. עוד קודם היא מנסה להחתים את ברוניניו, דבר שבמועדון מקווים שתוך 48 שעות יוכרע.

ההרכב המשוער: גאורגי ירמקוב, יילה בטאי, שון גולדברג, ליסב עיסאת, פייר קורנו, נבות רטנר, פיטר אגבה, מיכאל אוחנה, סילבה קאני, קנג'י גורה וגיא מלמד.