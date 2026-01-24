דאבו ישוב להרכב, גם דיומנדה יעלה ב-11 של נתניה

לאחר ההפסד לבני סכנין במחזור האחרון ועם ניצחון ליגה אחד בתשעה מחזורים, מכבי נתניה תארח היום (שבת, 15:00) את מכבי חיפה, אותה ניצחה בסיבוב הקודם 2:3 בתום דרמה גדולה.

הבשורה הטובה עבור המאמן רוני לוי מגיעה מכיוונו של מתיאוס דאבו, שכשיר לפתוח בהרכב ולמרות שאינו כשיר ב-100%, בנתניה מרגישים שהוא נראה טוב באימונים ובונים על שיתוף הפעולה המחדש עם מתיאוס דאבו.

בחלק האחורי, למרות שהתלבט ותרגל לפרקים את עמית כהן במקומו של רותם קלר ואת יובל שדה במקומו של רותם קלר, נראה שלוי יפתח עם אותה רביעיית הגנה שפתחה בסכנין.

רותם קלר (שחר גרוס)

“אולי דווקא משחק כזה יעיר אותנו”

שינוי נוסף שיהיה בהרכב, יהיה חזרתו של ג׳וניור דיומנדה ל-11 במקומו של שדה, כאשר מקסים פלקושצ׳נקו ערך אימונים חלקיים ולא צפוי להיות בסגל. ווילסון האריס חוזר מצהובים, אך צפוי לפתוח על הספסל, כמו גם לוקאס פראיזו.

״חיפה אולי בכושר הכי טוב בליגה ביחד עם בית״ר, אבל אולי דווקא משחק בפרופיל כזה, כשהם מגיעים פייבוריטים, יכול להעיר אותנו״, אמרו בנתניה. במועדון הבהירו לפני המשחק, כי אוהד מכבי חיפה שייתפס ביציע נתניה יורחק מהמגרש וכספו לא יוחזר.

ההרכב המשוער: עומר ניראון, כארם ג׳אבר, איתי בן שבת, דניס קוליקוב, רותם קלר, עזיז אוואטרה, ג׳וניור דיומנדה, מאור לוי, עוז בילו, הריברטו טבארש ומתיאוס דאבו.