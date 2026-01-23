אלמקייס, פייץ' ובנדה בקישור ריינה להפועל חיפה

אחרי הניצחון של הפועל ירושלים מול הפועל פתח תקווה, גם בבני ריינה יודעים שהפסד בסמי עופר מחר (שבת, 18:30) מול הפועל חיפה עלול להביא אותם לסוף התקוות שעוד ניתן להציל מהעונה הנוכחית והם יהיו בדרך הבטוחה לליגה הלאומית.

ריינה סוחבת את כל הליגה על גבה כאשר היא במרחק של 10 נקודות מהפועל ירושלים שמעליה. המאמן אדהם האדיה מתכוון לעלות עם שלושה שחקני התקפה, מוחמד שכר, אווסו קוואבינה והרכש החדש ויטלי דמשקאן בחלק הקדמי, כאשר בקישור ישחקו עילי אלמקייס, אלקסה פייץ' ועמנואל בנדה.

האדיה אמר: "עוד משחק חשוב שאנחנו צריכים לקחת בו נקודות, נגד יריבה שנמצאת במומנטום לא טוב, אבל לכל משחק החישובים שלו. היה לנו שבוע ארוך להתכונן, כי בשבוע שעבר היו לנו שלושה משחקים באותו שבוע ועכשיו קיבלנו את כל הסגל והיה מספיק זמן”.

אדהם האדיה (ראובן שוורץ)

“אנחנו מודעים למצב של הקבוצה וכמה חשוב לקחת נקודות, כל משחק עבורנו הוא קריטי. אני מעודד מהיכולת של השחקנים ומאיך שהקבוצה נראית בתקופה האחרונה, מלבד התוצאות וכמות הנקודות שאנחנו לוקחים כמובן. אני מאמין שהשחקנים יבואו בכל הכוח לעשות את העבודה ויוציאו אותנו לדרך טובה. כל עוד על הנייר זה אפשרי אנחנו מאמינים", הוסיף.

גליקליך: “מאמין שנצא לדרך חדשה”

השוער ליאור גליקליך הוסיף: "אני חושב שבשבוע האחרון התאמנו טוב ויש לנו סגל קצת יותר מרווח. אני מאוד מודאג מהמשחק מול אשדוד, אני חושב שנראינו בו מצוין ועם קצת יותר ריכוז היינו לוקחים 3 נקודות חשובות. אבל גם מחר יש לנו משחק סופר קשה וחשוב, ואני מאמין שנעשה את העבודה ונצא לדרך חדשה – אנחנו משחקים טוב ונראים טוב ויש פה אחלה אנרגיות. אנחנו כשחקנים כל הזמן מאמינים".

ההרכב המשוער: ליאור גליקליך, איאד חוטבא, עאיד חבשי, מור ברמי, עבדאללה ג'אבר, עיליי אלמקייס, אלקסה פיץ', עמנואל בנדה, מוחמד שכר, אווסו קוואבינה ו-ויטלי דמשקאן.