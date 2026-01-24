מערכת ONE
|
24/01/2026 19:00
מנור סולומון נשמר מקרוב על ידי סבסטיאנו אספוסיטו (IMAGO)
פיורנטינה מארחת את קליארי בשעה זו במסגרת המחזור ה-22 בליגה האיטלקית, למפגש חשוב במיוחד בתחתית הטבלה. מנור סולומון פותח לראשונה בהרכב של הוויולה. שתי הקבוצות מגיעות אחרי ניצחונות במחזור הקודם ומקוות להמשיך במומנטום החיובי במאבק על ההישרדות.
פיורנטינה נמצאת בתקופה מעודדת. הניצחון 1:2 על בולוניה, שהוקדש לנשיא המנוח רוקו קומיסו, הוציא אותה סוף סוף מהקו האדום שבו שהתה מאז אמצע אוקטובר. הוויולה נמצאים ברצף של ארבעה משחקי ליגה ללא הפסד, לראשונה העונה, ואם ימנעו מהפסד גם הערב ירשמו חמישה משחקים רצופים ללא הפסד לראשונה מאז אפריל. גם הכושר הביתי השתפר, עם הפסד אחד בלבד בחמשת משחקי הבית האחרונים בכל המסגרות, כאשר במשחק הקודם בבית המארחת שמטה יתרון מאוחר וסיימה ב-1:1 מול מילאן.
קליארי מגיעה גם היא עם זריקת עידוד, לאחר ניצחון 0:1 מפתיע על יובנטוס במחזור הקודם, שהיה רק השלישי שלה ב-18 משחקי ליגה העונה. התוצאה הזו העלתה אותה זמנית שמונה נקודות מעל הקו האדום, והייתה תגובה ראויה לתבוסת חוץ 3:0 לגנואה במשחק החוץ הקודם. עם זאת, מדובר בקבוצה שמתקשה מחוץ לביתה, עם ארבעה הפסדים בששת משחקי החוץ האחרונים בכל המסגרות, והיא מחפשת ניצחון ליגה שני ברציפות לראשונה מאז ספטמבר.
במאזן הישיר פיורנטינה שולטת באופן ברור, ללא הפסד בעשרת המפגשים האחרונים בין הקבוצות, מתוכם שישה ניצחונות וארבע תוצאות תיקו, כולל ארבעה ניצחונות בחמשת המשחקים האחרונים. קליארי לא כבשה בשישה מתוך עשרת המשחקים הללו. בחמישה משבעת משחקי הבית האחרונים של פיורנטינה שתי הקבוצות כבשו, והיא גם אחת משלוש קבוצות שספגו לפחות 20 שערים במחציות שניות העונה. מנגד, חמשת משחקי החוץ האחרונים של קליארי בליגה הניבו מעל 2.5 שערים, והיא ספגה שמונה שערי חוץ בתוך 30 הדקות הראשונות, הנתון הגבוה בליגה.
מחצית שניה
-
'68
- שתי דקות עברו וסולומון ניסה בעצמו לבעוט כשהגיע להזדמנות מתוך רחבת קליארי, אבל נבלם על ידי סבסטיאנו לופרטו
-
'66
- ההזדמנות הכי מסוכנת של פיורנטינה עד כה הגיעה, כשמנור סולומון היה מעורב בה. הקיצוני הישראלי ביצע דריבל יפה באגף הימני ומסר לגודמונדסון, שבעט כדור מסובב שפגע בקורה ויצא החוצה
-
'64
- סבסטיאנו אספוסיטו סיים את חלקו במשחק, איברהים סולימאנה נכנס במקומו
-
'63
- אליה קפרילה בזבז זמן בהוצאת הכדור וספג כרטיס צהוב
-
'59
- גם ג'ק האריסון עלה להופעת בכורה, כשהחליף את רובין גוסנס
-
'59
- חילופים נוספים אצל פאולו ונולי, כשמרקו ברשיאניני נכנס במקום שר אנדור
-
'57
- סבסטיאנו אספוסיטו ניסה את מזלו בבעיטה החופשית אבל שלח את הכדור לידיו של דה חאה
-
'56
- מרין פונגרצ'יץ' משך מאחור את סמיח וספג כרטיס צהוב
-
'53
- איבוד כדור של פיקולי הוביל למתפרצת נוספת של האורחת מסרדיניה, כשלוקה מאציטלי רץ ולבסוף שלח רוחב לסמיח, אבל האחרון המתין שנייה אחת יותר מדי ונבלם ברגע האחרון על ידי אנדור
-
'49
- פאלסטרה כמעט רשם צמד בתוך פחות מחמש דקות אחרי שהצליח לחדור לרחבה והיתל בפונגרצ'יץ', אבל בעט לרשת הצידית
-
'46
- שער! קליארי הכפילה את היתרון שלה: שר אנדור איבד כדור באזור מסוכן ונתן לאספוסיטו למסור באמנות לפאלסטרה, שאחרי שבישל גם התכבד בשער השני של קבוצתו בדרך ל-0:2
-
'46
- ג'ובאני פביאן עלה עם שחקני פיורנטינה בחזרה מההפסקה כשהחליף את רולאנדו מנדרגורה
מחצית ראשונה
-
'45+1
- סבסטיאנו אספוסיטו חתך למרכז ובעט כדור מסובב מחוץ לרחבה שנעצר בין ידיו של דה חאה
-
'39
- גודמונסון הצליח למסור לרוברטו פיקולי, שבסיבוב מחוץ לרחבה שלח בעיטה שהלכה החוצה
-
'34
- גודמונדסון המשיך להיות המסוכן בהתקפת הוויולה, כשהצליח להשתחל ברחבה מהאגף הימני ומצא את עצמו באחד על אחד מול קפרילה, אבל השוער האיטלקי הצליח להדוף בגופו את הניסיון
-
'31
- שער! קליארי עלתה ל-0:1: על אף שליטה מוחלטת של המארחת בסגול, מרקו פאלסטרה יצא לריצה בקו הימני והגביה לרחבה, שם המתין סמיח קיליצ'קוי שנגח לרשת של דויד דה חאה, לו לא היה מה לעשות
-
'12
- רולאנדו מנדרגורה ניסה לכבוש ממרחק רב, אבל הבעיטה היומרנית שלו הלכה החוצה
-
'6
- מרקו פאלסטרה היה הראשון לסכן את השער של פיורנטינה כשהצליח להגיע למצב מסוכן מתוך הרחבה, אבל מרין פונגראצ'יץ' הכניס רגל ושלח את הכדור לקרן
-
'1
- אלברט גודמונדסון הצליח להגיע למצב נהדר כבר בפתיחה אחרי שהשתלט על כדור, הצליח לברוח למרקו פאלסטרה ולבעוט מרחוק ניסיון ששרק ליד השער של אליה קפרילה וקליארי
-
'1
- השופט מרקו גווידה הוציא את ההתמודדות לדרך! סולומון עורך בכורה ב-11 של פיורנטינה. האם הם יצליחו לחבר ניצחון שני ברצף או שקליארי תקלקל להם את החגיגה?