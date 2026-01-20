יום שלישי, 20.01.2026 שעה 23:09
כדורגל ישראלי

העיכוב בשל הטקס לשורד השבי הוצג כ"לא תקין"

תובע ההתאחדות הודיע שמכבי חיפה תעמוד לדין, כשאחד הסעיפים בדו"ח התייחס בחוסר רגישות לאירוע המצמרר עם מתן אנגרסט שהתארך ועיכב את פתיחת המשחק

|
מתן אנגרסט (עמרי שטיין)
תובע ההתאחדות לכדורגל הודיע היום (שלישי) על הקבוצות שיעמדו לדין משמעתי, ובניהן מכבי חיפה. הירוקים יופיעו פעמיים בפני בית הדין: פעם אחת בגין התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים במשחק גביע המדינה מול הפועל רעננה, ובפעם נוספת בגין התפרעות אוהדים וקריאות גזעניות ו/או פוגעניות במשחק נגד מכבי תל אביב

אלא שבדו”ח לגבי המשחק שנגמר עם 1:4 לצפוניים על הצהובים בסמי עופר, צוין סעיף כ”לא תקין” שגם עליו מכבי חיפה תעמוד לדין, המציג חוסר רגישות מצד ההתאחדות.

כזכור, טרם שריקת הפתיחה, נערך טקס מרגש ומצמרר לשורד השבי מתן אנגרסט, אוהד החיפאים. מתן עלה ליציע של אוהדי מכבי חיפה, שר איתם ואחר כך גם אמר דברים חשובים מהדשא לאוהדים כולם כשהאירוע התארך מעט. בעקבות כך, המשחק לא החל בדיוק בזמן ובדו”ח נכתב כי זה אחד מהסעיפים עליהם יעמוד המועדון מהכרמל לדין: “לא תקין, המשחק החל בכ-5 דקות איחור בשל התארכות הטקס לשורד שבי”.

מתן אנגרסט עם הקהל (עמרי שטיין)מתן אנגרסט עם הקהל (עמרי שטיין)

הדברים של מתן אנגרסט ושל אחיו

מתן אנגרסט אמר אז לפני ההתמודדות: “אחים ואחיות ירוקים שלי, עברתי בשנתיים האחרונות הרבה, תלאות של החמאס, היום אני שמח להגיד רשמית שחזרתי הביתה. בשבי עברתי חוויות לא פשוטות אבל מה שהחזיק אותי זו המחשבה שיום אחד אחזור ליציע הצפוני”.

יום לאחר הניצחון הגדול של מכבי חיפה, אחיו של מתן, אופיר אנגרסט, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE וסיפר על אותם רגעים מרגשים: “לראות את מתן שר בסמי עופר היה בלתי נתפס. הוא ביישן וזה לא האופי שלו, אבל כשזה מכבי חיפה הרגשות אחרים. לא זוכר חוויה כזו בחיים שלי”.

הוספת תגובה



