עופר מנדל: התקשרו לבקש כופר של 600 אלף דולר

כדורגלן העבר של מכבי פתח תקווה עופר מנדל, בנו של נחמן מנדל ז”ל שהיה יו”ר אגודת מכבי פ”ת במשך למעלה מ-40 שנה, עבר אירוע מזעזע לפני כחודש. בזמן שיצא לטיול עם הכלבים שלו הוא הותקף בצורה נוראית, כשכלבה אחת נחטפה על ידי העבריינים בראשון לציון. היום (ראשון) הוא דיבר בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE ושיתף.

אני מבין שאחרי כל הסיפור שראיינו אותך בזמנו שלדעתי זה מישהו שמכיר אותך ולא סתם, מבין שהחשוד זה מישהו שהכרת ואף קיבלת דרישה לכופר על הכלבה.

”יש שני עצורים שנגדם הוגש כתב אישום”.

כמה הם דרשו? 600 אלף דולר?

”600 אלף דולר כן”.

קיבלת את זה לטלפון האישי?

”כן. החשוד השלישי שהיה עצור במשך שבועיים, שחררו אותו מוקדם כי אין מספיק ראיות למרות שיודעים שהוא המארגן”.

מישהו שאתה מכיר?

”כן”.

מישהו שאתה מכיר אישית והיה אצלך בבית?

”כן”.

מה הוא עשה אצלך?

”כשקרה המקרה אני ביקשתי ממנו עזרה כי ידעתי שהוא מכיר אנשים מפוקפקים, ולא ידעתי בזמנו, ורק אז קיבלתי את הווידאו”.

אני אמרתי שאין דבר כזה שהם לא מכירים אותך.

”אמרו לי את זה גם אבל לא האמנתי”.

על מה הסכסוך? למה עשו לך את זה?

”אין לי סכסוך עם אף בן אדם”.

אז מה האיש הזה קשור? רצו לסחוט כסף. מה עם הכלבה?

”הלוואי והייתי יודע, אני עושה הכל כדי שהיא תחזור, אף אחד לא יוצר איתי קשר”.

כשהם שולחים לך את הסרטון, מה אתה עושה?

”שלחתי הודעה שאני אגיע לאן שהם רוצים, אבל זה וי אחד בפלאפון ואי אפשר להגיע אליהם”.

הם הבינו שהמשטרה בעניינים וניתקו מגע.

”נכון, אבל לא הייתה לי ברירה”.

אני מבין שאנשים נחמדים הביאו לך עוד כלבה.

”אנשים נחמדים רוצים להביא לי כלבה שיצו שייתן לי מזל ואז לונה תחזור”.

ועכשיו כשהמשטרה עצרה את החשודים, הם לא מבינים איפה הכלבה?

”כולם מכחישים מעורבות לעניין”.

ואתה מכיר את אותו בן אדם, אי אפשר שיבקש להחזיר?

”שחררו אותו ואני לא יוכל לפנות אליו”.

מתי נפל לך האסימון שסוחטים אותך? שהיית תמים.

”יומיים שלושה אחרי, שהבנתי שאני תמים, שאנשים אומרים לי שזה לא סתם שארבעה אנשים לוקחים כלבה ומעבירים מרכב לרכב”.

מה אמרו במשטרה?

”שהם רוצים לעשות את כל המאמצים ואני מקווה שזה מה שהם עושים”.

מקווה שהפרשה תסתיים ושיעמידו לדין את כל מי שקשור לזה, חוטפים כלבה בשמונה בערב וזה הזוי.

”מקווה שבראיון הזה אני אתראיין כשלונה כבר חוזרת”.