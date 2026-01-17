"אני שמח, שיחקנו טוב יותר ככל שהמשחק התקדם"

הפועל ירושלים כבר התאוששה מההפסד למכבי תל אביב, כשניצחה ביורוקאפ באמצע השבוע די בקלות, כאשר הערב (שבת) היא חזרה לנצח גם בליגה עם 68:96 על עירוני קריית אתא.

מאמן הפועל י-ם, יונתן אלון, סיכם את המשחק: “מאוד שמחתי, שיחקנו טוב ככל שהמשחק התקדם, אני אוהב את זה שאנחנו מנסים להשתפר, ומדברים על זה שספורטאי טוב זה אחד שמנסה להיות טוב יותר וזה מן הרגל כזה, זה כיף לראות את זה ככה. עברנו דרך מאז המשחק הקודם איתם, יש לנו פה זהות ואנחנו יודעים יותר מי אנחנו ואני שמח שעשינו את המשחק הזה ככה.

“דיברנו על להיות קרובים ליריבה ולשמור גבוה, עמדה הגנתית טובה יותר וכשאתה דורש את זה ממך ואתה שחקן איכותי, זה מספיק. הזהות? אני חושב שזה לראיון גדול יותר, בוא נגיד שאני מבסוט ממה שהיה היום. רועי הובר? אולי ההחתמה הכי משמעותית בשנה שעברה, סידר לנו את הקבוצה מדהים ואני מבסוט עליו, אני מקווה שהבן שלי שמשחק עכשיו יגדל להיות כמוהו”.