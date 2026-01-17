"משחק לא פשוט בלו"ז קשה, ועשינו את זה לא רע"

אחרי הניצחון המרשים על ז’לגיריס קובנה בהיכל מנורה מבטחים, מכבי תל אביב המשיכה את המומנטום הערב (שבת) גם בהיכל טוטו שבחולון עם ניצחון דרמטי 83:88 על הקבוצה המקומית.

עודד קטש אמר בסיום: “ידענו שלא הולך להיות פשוט, גם התקפית יש שם המון סקוררים, זה לא משחק קל. הם השתמשו בחסרונות שלהם כדי להקשות עלינו וצריך לתת להם קרדיט. היה משחק לא פשוט בלוח זמנים קשה, ועשינו את זה לא רע. לוני ווקר? נקווה שנראה אותו השבוע. דאוטין? התפתח משחק כ”כ אגרסיבי ולכן לא רציתי להשתמש בו הפעם”.

ג’ימי קלארק שהצטיין אמר: “קרדיט לחברים שלי, שיחקנו כקבוצה. ניצחון מרשים שלנו יחד, עשינו עבודה מצוינת מול קבוצה חדשה ועיקשת. הזריקה האחרונה? סמכו עליי ואני שמח שעשיתי את זה. בכל אופן, אנחנו מרגישים טוב, משתפרים ובזה אני מתמקד בשלב זה”.

יואב שמיר שיתף: “מאוכזב כי הפסדנו וזו תחושה של כל מתמודד, לא מאוכזב מאיך ששיחקנו. גם אם ההתחלה שלנו הייתה שייקית, אני מרוצה מאיך ששיחקנו. הראינו לחימה, מחויבות, אגרסיביות וזה מה שצריך ללוות אותנו, העיקר להיראות כמו שהפועל חולון צריכה להיות”.