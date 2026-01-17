יום שבת, 17.01.2026 שעה 22:39
ליגת ווינר סל 25-26
25974-119313הפועל ת"א
241079-112914הפועל העמק
23970-116513מכבי ת"א
231113-120314הפועל ירושלים
221167-124613בני הרצליה
211097-104613הפועל חולון
201278-123114עירוני קריית אתא
201225-118414הפועל ב"ש/דימונה
181104-107813עירוני רמת גן
181092-104213מכבי ראשל"צ
171104-102213עירוני נס ציונה
161120-106013מכבי רעננה
151140-101313אליצור נתניה
141000-85113הפועל גליל עליון

"משחק לא פשוט בלו"ז קשה, ועשינו את זה לא רע"

עודד קטש סיכם את ה-83:88 היקר של מכבי תל אביב בחולון: "הם השתמשו בחסרונות שלהם כדי להקשות עלינו, מגיע להם קרדיט על כך". וגם: ווקר ודאוטין

|
עודד קטש ויואב שמיר (רועי כפיר)
עודד קטש ויואב שמיר (רועי כפיר)

אחרי הניצחון המרשים על ז’לגיריס קובנה בהיכל מנורה מבטחים, מכבי תל אביב המשיכה את המומנטום הערב (שבת) גם בהיכל טוטו שבחולון עם ניצחון דרמטי 83:88 על הקבוצה המקומית.

עודד קטש אמר בסיום: “ידענו שלא הולך להיות פשוט, גם התקפית יש שם המון סקוררים, זה לא משחק קל. הם השתמשו בחסרונות שלהם כדי להקשות עלינו וצריך לתת להם קרדיט. היה משחק לא פשוט בלוח זמנים קשה, ועשינו את זה לא רע. לוני ווקר? נקווה שנראה אותו השבוע. דאוטין? התפתח משחק כ”כ אגרסיבי ולכן לא רציתי להשתמש בו הפעם”.

ג’ימי קלארק שהצטיין אמר: “קרדיט לחברים שלי, שיחקנו כקבוצה. ניצחון מרשים שלנו יחד, עשינו עבודה מצוינת מול קבוצה חדשה ועיקשת. הזריקה האחרונה? סמכו עליי ואני שמח שעשיתי את זה. בכל אופן, אנחנו מרגישים טוב, משתפרים ובזה אני מתמקד בשלב זה”.

יואב שמיר שיתף: “מאוכזב כי הפסדנו וזו תחושה של כל מתמודד, לא מאוכזב מאיך ששיחקנו. גם אם ההתחלה שלנו הייתה שייקית, אני מרוצה מאיך ששיחקנו. הראינו לחימה, מחויבות, אגרסיביות וזה מה שצריך ללוות אותנו, העיקר להיראות כמו שהפועל חולון צריכה להיות”.

